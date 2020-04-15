露宿者哀歌｜轟「棺材位」狂加租　無家者寧瞓橋底：條氣唔順呀！

旺角聯運街橋底昨日發生火警，無情火將無家者大明（鄧伯）的「家園」吞噬，連帶全副身家盡毀，《香港01》今日重返現場，只見大明雙手熏黑結疤，一臉絕望呆坐梯間。 大明的「鄰居」阿萍同樣露宿街頭多年，過去曾被賊人盜去家當，一直希望租住床位有瓦遮頭捿身，奈何連10多呎的「棺材位」租金都不斷飛漲，她根本無力負擔，「依家條氣唔係幾順」。一直關注無家者生活問題的旺角東區議員林兆彬促請政府開放更多收容中心，正視無家者的困窘。

無家者阿萍一直希望能租住床位，但稱租金太貴無法負擔。（黃廸雯攝）

無家者阿萍在街頭露宿8年，現時旺角聯運街橋底「定居」，她指昨日火警期間正到教會出席活動，事後始得悉無家者大明（鄧伯）的家當被焚燒。

在救世軍協助下，阿萍有申請每月逾千元的生果金，但不夠維生，因此每日都會在旺角及深水埗擺檔售賣衣服，平時會將貨物放在橋底，惟過往不時遇到賊人盜去其貨物，嚴重影響生計，「雖然夠資格申請綜援，但好肉酸，我寧願繼續賣衫」。

露宿街頭多年，阿萍稱感覺比較自由自在，加上鄰近運動場有沖涼設備，基本不成問題，但長遠還是希望「有瓦遮頭」，「試過住深水埗劏房，一個棺材位成2,000幾蚊租，仲要係咁加租，條氣唔係幾順！我依家想搵啲2,000蚊內嘅地方住，如果唔得咪瞓返呢度囉」。

旺角東區議員林兆彬促政府正視無家者困窘。（黃廸雯攝）

區議員促加開收容中心

旺角東區議員林兆彬表示，現時一個「棺材位」月租動輒逾2,000元，「呎價仲貴過豪宅」，令不少無家可歸人士寧願瞓天橋底，但擔心有人抽完煙後亂掉煙蒂燒着橋底下的雜物，甚至危害無家者的生命。

早前麥當勞因應新冠肺炎（COVID-19）暫停堂食，令人關注「麥難民」去向，林稱曾聯同立法會議員去信民政事務局局長劉江華，希望開放收容中心處理，惟一直沒收到回應。雖然現時麥當勞恢復晚市堂食，部份人可會回餐廳留宿，但長遠希望政府正視，開放收容中心處理無家者的居住問題，同時降低新冠病毒在社區播危機。