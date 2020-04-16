海關一日破2宗海路走私案　檢17噸驢皮歷來最大宗

海關於葵涌驗貨場一連破獲2宗從海路走私入境的案件，共檢獲約17噸懷疑走私驢皮、約520公斤懷疑走私海參、約2公斤懷疑走私花膠及約1噸懷疑受管制屬瀕危物種的乾魚翅，估計市值共約200萬元。當中檢獲的驢皮數量為香港歷來最大宗。

海閼檢獲之走私貨物，包括海參花膠等 （海關提供）

於第一宗案件，海關人員透過風險評估，揀選及查驗一個從埃及抵港並報稱載有食鹽的貨櫃，並在貨櫃內發現該批懷疑走私驢皮、海參和花膠。案件為海關於一周內破獲的第2宗走私驢皮案件，本月9日海關從一個同樣由埃及抵港並報稱載有食鹽的貨櫃檢獲約16噸懷疑走私驢皮。海關指驢皮的用途廣泛，經處理後可製成固體、俗稱「阿膠」的驢皮膠。

昨日第2宗的海路走私案件亦是海關人員透過風險評估偵破，揀選及查驗一個從斯里蘭卡抵港的貨櫃，在貨櫃內發現該批懷疑受管制乾魚翅，並與其他不受管制的乾魚翅混雜一起收藏。案件已轉交漁農自然護理署跟進。

海關提醒走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。海關將繼續採取嚴厲的執法行動，在機場、海域港口及各陸路管制站加強執法，致力打擊通過客運和貨運渠道的走私及其他非法活動。