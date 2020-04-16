多塊大石驚現元朗、新田公路　8車輛撞爆軚　警列刑毀

近月本港發生多宗大石被置於高速公路案件，導致車輛撞石爆軚險象環生。今日（15日）凌晨於元朗公路至新田公路約10公里路程，來回3條行車線上，出現多塊大小不一的大石，8輛車撞到大石後爆軚。警方相信有人惡意將大石放於公路上，企圖令道路使用者發生交通意外，癱瘓交通甚至有機會做成人命傷亡。

警方稱部分大石重超過14公斤，長30厘米。（林振華攝）

新界北總區交通部署理總督察胡啟耀指，警方於今日凌晨3時許接報，指元朗公路近18鄉交匯處至新田公路近落馬洲交匯處，約10公里路程的來回3條行車線上，出現多塊大小不一的大石，8輛車撞到大石後爆軚。邊界警區刑事總督察徐嘉穎指，該些大石不屬附近一帶路段的石頭，初步調查並非明顯於行人天橋擲下，相信有人惡意將大石放於公路上，企圖令道路使用者發生交通意外，癱瘓交通甚至有機會做成人命傷亡。

徐嘉穎譴責危害道路使用者行為，稱部分大石重超過14公斤，長30厘米，如車輛撞到後果嚴重，呼籲駕駛人士如目擊或行車紀錄儀錄得經過，可致電36614031或36614032與警方聯絡，又稱駕駛人士如見到有人蓄意擺放物件於馬路，應即時紀錄車牌及報警。

本年第4宗同類事故

今次事件為本港今年第4宗同類型事故。本年2月28、29日及4月2日凌晨，粉嶺公路和吐露港公路亦發生3宗同類案件，有人於公路上擺放石頭，導致車輛爆胎及損毀，共12車輛損毀及一名乘客受傷。當中4月2日的事故中，石頭直徑長30厘米。警方初步懷疑有人從高處投石。