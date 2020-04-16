油尖旺區議會通過「重組警隊」議案　指揮官離場斥：無討論價值

今日（16日）油尖旺區議會續會，通過「重組警隊，停止濫暴」議案，民政專員及警方亦有出席，其間警方形容有關議案是「仇警」，又指油尖旺區會「食人血饅頭」，有區議員高叫「重組警隊，停止濫暴」。民政專員及警方代表隨後離場。油尖警區指揮官林鴻釧傍晚會見傳媒，解釋離場原因。林鴻釧指，曾就有關文件作出書面回應，表達遺憾及不滿，但區議會一意孤行「進行無討論價值的議題」，警方惟有離場。

警：政客利用仇警情緒，令年輕人出來犯法

油尖警區指揮官林鴻釧認為，有關討論文件內容「仇警」、「子虛烏有」、「無的放矢」、「以偏概全」，反指「暴徒的暴力行為罄竹難書、鐵證如山」，他們「打砸搶」，攻擊警務人員及無辜市民。

林鴻釧指，警察是全港最大的組織維護治安，若令無端「仇警」意識繼續氾濫，對社會無好處，亦令年輕人「聽到咁嘅訊息以為係啱就去做」。林鴻釧指，有政客利用仇警情緒，「嗌一聲手足，叫一句義士」，令年輕人出來犯法，「你諗吓我哋年青下一代點算」。林鴻釧強調，區議員做法等同「賺取政治紅利」，認為區議員應該做實事。

警：坐喺到傾根本冇意義，不排除會再次離場​

被問到是否只要與對方持不同意見便要「拉隊離場」，林鴻釧稱：「只要為件事好，要警方交代，我哋樂意回答。」他強調警方與區議會一向有很好合作關係，只要認認真真，不是「仇警」或無理指控，警方樂意與區議會合作，否則「坐喺到傾根本冇意義」，亦不排除會再次離場。

被問到有關講稿是否由林鴻釧自行撰寫，他承認講稿是自己的看法，亦是警隊一貫認為的做法。林鴻釧指，有關做法非「批鬥」，只是對方「講極唔聽」，惟有繼續講，重申警隊已非第一次表達不滿，指正謬誤。林鴻釧希望社會支持警方工作。

旺角東區議員林兆彬動議「重組警隊，停止濫暴」議案。（陳浩然攝）

油尖旺區議員林兆彬表示，對於警方做法強烈不滿，認為對方若感到失實，應該到場辯論，而非不出席議會。他表示，明天將會聯同數名區議員，到廉政公署作出投訴。林議員指議會將會繼續討論有關議案，跟進警暴問題。