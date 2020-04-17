討論「重組警隊」議案期間離場　油尖旺區議員舉報民政專員余健強

油尖旺區議會昨（16日）通過由17名民主派議員提呈的「重組警隊，停止濫暴」議案，惟討論期間警方及民政專員拉隊離場。議員質疑油尖旺民政事務專員余健強故意離席和拒絕將討論內容及結果納入會議紀錄及錄音，今日到廉署總部舉報余涉嫌觸犯「公職人員行為失當罪」。

油尖旺區議員林兆彬、林健文、余德寶、曾自鳴（左至右）到廉署總部舉報民政專員余健強，質疑余議會期間離場干犯公職人員行為失當。（陳諾希攝）

民主派油尖旺區議員質疑，余偉強率領秘書處和政府部門代表故意離席，並拒絕將「重組警隊」議案討論內容和結果納入官方會議紀錄及錄音，涉嫌干犯「公職人員行為失當罪」，當中包括藉作為或不作為而故意作出不當行為，例如故意忽略或不履行職責等項。

另外，余偉強在會上稱「重組警隊」議案不符合《區議會條例》第61a條訂明的區議會職能，指議案涉及法律、制度或政策檢討，超出地區範圍，故秘書秘未能提供支援，政府人員亦未能出席會議，然後拉隊離席。

區議員羅列多項過往區議會討論的議題，包括2015年6月25日「支持通過政改方案」議案，當時獲得民政專員和秘書處協助，又認為「重組警隊」議案牽涉太子站8.31事件等，直接影響地區居民福祉，批評余健強錯誤解讀《區議會條例》，大幅縮窄議事空間，更質疑他有違《公務員守則》政治中立原則。