業主拒減租　疫情下客少　美容院苦主轟BloomMe：乞兒兜攞飯食！

「個個月捱緊，唔通我好似BloomMe咁執咗佢呀？員工都要生存。」在尖沙咀經營小型按摩美容院的葉小姐，付款逾6.8萬元予美容中介平台BloomMe，宣傳期未到，平台突然關閉。警方將案件列詐騙案處理，調查需時，美容院開支停不了。8萬元租金雜費，加上員工薪金、美容材料費，一個月20萬元開支，營業額卻只有以往四分之一。今次騙案，令中小型美容院雪上加霜，她形容：「（BloomMe）如同乞兒兜攞飯食！」

網上美容中介平台BloomMe停業，商戶及用家追討宣傳費及套票費用，公司登記地址已無人應門。（資料圖片）

美容中介平台BloomMe日前停業，一眾苦主追討欠款無果，報警處理。報案人葉小姐在尖沙咀經營小型按摩美容院，5年前經介紹加入BloomMe平台，成為首批使用者。見證平台由免費到收年費，然後近數個月收費五花八門。「首先俾年費，有客平台會拆佣，然後開始『買排位』，俾錢將店舖喺app放前啲，2020年更加價，按摩項目每星期要3988元排第一，我俾咗超過68000元買排位。」宣傳期4月20日才開始，平台卻於4月14日宣佈停業。68000元化為烏有。

好多人以為美容院好賺錢，其實我哋中小企（疫情期間）寧願停業。 BloomMe苦主葉小姐

政府針對美容院的關閉令訊息混亂，4月1日下午3時刊憲提及可要求美容院等6項處所須關閉14日，3小時後澄清，市民進入美容院或按摩店前須先量體溫，在場所內亦要佩戴口罩。然後在4月8日宣佈美容院及按摩店須停業。葉小姐說，由於政府訊息混亂，很多客人取消預約，加上員工、客人擔憂疫情，中小型美容院歡迎政府宣佈關閉令並提供資助。不過津貼金額3個級別，小型店3萬元、中型6萬元、大型10萬元，葉小姐估計自己可能3萬或6萬元：「我俾人（BloomMe）呃都唔止呢個數。」疫情下遇騙案，雪上加霜。

業主唔減租，養住班員工，防疫基金又遲先收到，呢個月大家點捱呢？（追討BloomMe）純粹攞返以往資金周轉。 BloomMe苦主葉小姐

葉小姐表示，平台由去年12月起開始以擴大規模為由，鼓勵商戶購買各類型宣傳計劃，部分加價幅度甚大。以上述「排位」為例，一星期宣傳費由999元，增加至1988元；按摩項目加幅更大，由1999元增至3988元。另外還有拍片及facebook推廣服務，收費由1000元至12888元不等。至今年3月，平台「係咁催你（商戶）俾錢。」又以方便會計為由要求商戶以轉帳或現金等方式付款。據她所知，有商戶4月3日仍被平台推銷續年費，豈料平台4月14日宣佈停業。

另一名苦主趙小姐表示平台最近數月轉型，由只提供單次預約服務，改為直接向客戶埋手銷售套票，趙小姐的客人都有被吸引買套票而成為受害者。據苦主組織所知，BloomMe聲稱擁有15萬用戶，而加盟的商戶至少1800家。

葉小時希望政府關注事件，對美容業界提供適切支援，並盡力將騙徒繩之以法，彰顯法治。