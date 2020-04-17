【好人好事】助抱病危男嬰300米往急症室　母網上尋恩人：多謝你

一位母親於網上尋人，指其22個月大兒子昨日（16日）突然抽搐及嘔白泡，她抱子跑往醫院並沿路求救，其間獲得一名好心男相助，抱送她的兒子往急症室求醫，「幫我跑咗我人生中最重要同最絕望的300米」，女事主指當時未能親自向男子道謝，希望讓他知道兒子現時已安好。

該位母親今日於Facebook發帖，指昨日下午5時許，其22個月大兒子於家中突然抽搐及嘔白泡，一度全身發紫失去知覺，她指當時致電999報案但線路繁忙，情急之下抱同兒子跑到街上，希望前往沙田威爾斯醫院求醫，過程間求救「有無人可以幫我」。她指於銀城街近聖羅撒書院外，一名黑衫黑褲男子出現，協助她將兒子送往醫院急症室，「喺Covid-19 （新型冠狀病毒）大家都人心惶惶嘅時候，將我同寶寶的生命放在你生命之上，就係你…….幫我跑咗我人生中最重要同最絕望的300米」。

男子協助將男嬰抱到沙田威爾斯醫院急症室。（資料圖片）

擔心兒子染病殃及恩人

女事主指自己當時混亂，未能向協助救子的男子親口道謝，她除了擔心兒子情況，更擔心兒子是感染新冠肺炎殃及恩人，「我唔想害咗依位咁無私的好人」。女事主指經測試後，自己及兒子均對病毒呈陰性，因此希望透過帖子向恩人表達謝意，「好對唔住，我哋無辦法親口同你講不用掛心，好多謝好多謝你」。不少網民均留言為女事主兩母子打氣，「寶寶快D好番！媽媽保重！加油」。

女事主范小姐向《香港01》記者表示，兒子目前情況尚好並已退燒，經過不同測試後相信兒子是因細菌感染其後出現發燒性抽搐，會繼續向醫生再了解兒子需否進行其他診斷測試。女事主希望告訴協助她的恩人，兒子現時安好。