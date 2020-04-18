【逃犯條例】蔡耀昌家中被捕　妻子﹕被指涉組織、參與非法集會

反對《逃犯條例》修訂草案示威活動至今已10個月，警方去年向多個遊行、集會申請發出反對通知書，惟有泛民人士繼續組織或參與有關活動，包括去年8月18日、10月1日及10月20日，分別在港島及九龍區組織未經批准集結，部分人亦涉嫌在去年9月30日、10月19日參與未經批准集結。 警方經多月調查後，認為有充分證據作拘捕及檢控，今日拘捕14人，包括多名民主派人士，其中一人是支聯會秘書蔡耀昌。蔡耀昌妻子今（18日）在facebook證實事件，指蔡於家中被警方拘捕，取走手機及衣物等。她又提及潘定邦大律師已到警署協調蔡耀昌，警方初步以涉嫌「組織未經批准集結」及「參與未經批准集結」拘捕蔡，並錄取口供。

今日早上，有探員上門將民主黨成員蔡耀昌帶走。（網上圖片）

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蔡耀昌妻子今午在facebook表示，警方上門拘捕蔡，取走手機、衣物及鞋，並帶往北大嶼山警署。潘定邦大律師前往警署協助，並與蔡會面。警方初步以涉嫌「組織未經批准集結」及「參與未經批准集結」將他拘捕，現正錄取口供。不過，警方指北大嶼山警署的錄影機損毀，會轉移蔡至機場警署繼續錄取口供。律師初步認為蔡今晚可獲保釋，但不排除警署錄影機再出現損毀的情況或其他理由，而拖延保釋時間，隨時要送衣物到警署給蔡過夜。

警方今日展開拘捕行動，至今拘捕14人，分別12男2女，年齡介乎24至81歲。被捕人士涉嫌在去年8月18日、10月1日、10 月20日，分別在港島區及九龍區組織未經批准集結。當中有5名被捕人士亦涉嫌於去年9月30日及10月19日參與未經批准集結，部分人已經或將會落案起訴，並在今年5月18 日於東區裁判法院提堂，警方不排除有更多人被捕。據了解，被捕人士有壹傳媒創辦人黎智英，以及多名泛民主派人士，包括李卓人、梁國雄、何秀蘭、李柱銘、楊森、陳皓桓、吳文遠、黃浩銘及區諾軒等。