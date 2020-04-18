【逃犯條例】泛民15人被控58項罪名　各人涉案一文睇清

警方今日拘捕15名泛民主派人士，消息指15人合共涉及58項罪名。15人俱涉嫌「組織及參與未經批准的集結」，分別與在8月18日於港島集會、10月1日港島遊行，以及10月20日的九龍區遊行有關。另外，其中5人曾在10月1日及10月20日遊行前一天號召市民參與非法集結，另涉嫌「公告未經批准的公眾遊行」被捕。15人將於5月18日在東區法院提堂。

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警方今日（18日）就去年3宗非法集結展開拘捕行動。民陣在8月18日發起的反對修訂《逃犯條例》的大型集會及遊行，惟警方對遊行路線及在遮打道行人專用區的集會發出反對通知書，故民陣改為在維多利亞公園舉行「流水式」集會，當日參與人士進入維園後便離開前往中環遮打道。

至於10月1日，民陣舉行「沒有國慶只有國殤」遊行，同樣獲發反對通知書，之後3名前立法會議員包括工黨李卓人、民主黨何俊仁、社民連梁國雄，以及民陣副召集人陳皓桓，在遊行前一天（9月30日）宣布以個人名義發起遊行。而10月20日的九龍區大遊行亦由民陣發起並遭反對，最後由何俊仁、梁國雄、工黨何秀蘭及陳皓桓於10月19日以個人名義發起。

警方今日拘捕及將會拘捕的人士合共有15人，分別為壹傳媒創辦人黎智英，以及多名泛民主派人士，包括李卓人、何俊仁、梁國雄、何秀蘭、民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席楊森、陳皓桓、社民連主席黃浩銘、社民連秘書長吳文遠、立法會前議員區諾軒、葵青區議會主席單仲偕、支聯會秘書蔡耀昌、立法會議員梁耀忠、公民黨前立法會議員兼大律師吳靄儀。他們全部人涉嫌「組織未經批准的集結」及「參與未經批准的集結」，合共50項罪名。

另外，10月1日及10月20日的遊行，有人在警方發出反對通知書的情況下，以個人名義發起非法集結，警方拘捕其中5人，分別是李卓人、何俊仁、梁國雄、何秀蘭、陳皓桓。5人涉嫌「公告未經批准的的公眾遊行」，合共8項罪名。

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