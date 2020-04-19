【有片】西貢酒樓「講數」變「開片」　廿人擸櫈翻枱互毆

網上流傳一段西貢酒樓「開片」的閉路電視片段，片中一枱食客疑與1名站着的男子理論，該男子狀甚激動，雙方看似未能達成共識，食客疑準備離席，男子猛然揮拳施襲。其時鄰枱數名食客隨即衝前增援，演變成約20人大混戰！現場陷入極度混亂，眾人拳來腳往之餘，有人更擸櫈當武器向對方施襲，混亂間多張餐枱被推翻，有人跌坐地上。 激烈打鬥歷時僅數十秒，之後兩批人停手對峙，曾有幾句言語衝突，最終各自散去。混戰過後有傷者需由旁人左右攙扶離開，酒樓則一片狼藉。警方接報到場，調查後拘捕5名男子，他們涉嫌在公眾地方打鬥，1名傷者面傷及頭痛需送院。

雙方擸櫈掟杯，拳腳交加，混亂間推翻餐枱。（影片截圖）

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事發於上周四（16日）下午3時許，西貢海傍廣場1間酒樓的職員報案，指1名63歲姓張男子與人因裝修費用問題發生爭執，繼而大打出手。警方接報到場後，截查5名男子，年齡介乎30至57歲，涉嫌公眾地方打鬥被捕。姓張男子面傷及頭痛，清醒送往將軍澳醫院治理，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第2隊跟進。

網上流傳事發時的閉路電視片段，涉案酒樓外擺滿餐枱，其中一枱坐了4名男食客，旁邊站着1名穿淺藍上衣的男子，疑與該批食客爭論，但對談終變成衝突。藍衣男子愈說愈激動，在該批食客起身準備離開之際，猛然揮拳打向其中1人的臉部，其他人見狀，迅即上前還擊。

同時，鄰枱食客受驚急走，亦有相信是同伴的鄰枱食客「幫拖」，加入戰局，演變成廿人混戰。雙方擸櫈掟杯，拳腳交加，混亂間推翻餐枱，有人被按在地上狂毆頭部。混戰情況持續約半分鐘後，雙方始停手及對峙，經一輪口角後，終各自散去，有人需要由同伴左右攙扶離開。

另一段影片可見，兩批人馬對峙互罵，粗口橫飛，並有人狂掟杯碟。

有懷疑是翻拍影路電視片段的人士在影片中表示，自己不認識打鬥者，相信不是西貢區人士，可能是來自九龍，又指有人「畀人打到爆晒缸」。