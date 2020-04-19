新冠肺炎｜警截查旺角物資檔　7人違「限聚令」被票控　最細13歲

新型冠狀病毒疫情影響下，政府推出「限聚令」禁4人以上聚集，否則會口頭警告，甚至直接發出告票罰款2,000元。今晚（19日）警方接獲報案，指旺角西洋菜南街、奶路臣街有人聚集，數十名軍裝警員持盾到場，包括一個在招商永隆銀行對開擺放的檔口，負責人及附近人士被截查，引起大批群眾圍觀及叫囂，警方其後以違反「限聚令」向7名被截查人士發出告票，年齡介乎13至34歲。現場所見，該個檔口擺放有涉及反修例的物品及公仔等。

今（19日）晚上8時許，旺角西洋菜南街大批軍裝警員包圍一個檔口，指檔口的人及附近人士違反「限聚令」，其間現場有大批群眾聚集及叫囂，警方截查後登上警車離開。一名男負責人事後表示，過去數月他在旺角設立大型物資站，免費派物資，近日派發口罩、搓手液，突然一大隊警員到場，指他們及附近市民涉違反4人以上集結，要作出票控。男負責人曾向警方解釋眾人互不認識，惟警方未有理會，「有啲人想拎物資就推埋嚟話係自己人，係極度無辜，無法解釋」，他曾追問警方有何證據票控，警員只稱眼見便是事實，著他向法庭解釋，最終7人被票控，他對此感不滿。

警方稱，晚上近7時接獲投訴，指旺角西洋菜南街、奶路臣街交界有人聚集，懷疑違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（《規例》）。警方接報到場，發現有7人在上址聚集，並引來多人聚集圍觀。警方向該7人群組發出警告，要求他們跟據《規例》分散但不果，遂向年齡介乎13至34歲的4男3女發出定額罰款通知書。

警方重申，在疫情期間，於公眾地方進行超過4人的群組聚集，除了違反上述《規例》外，亦會增加病毒傳播和感染的風險。警方會繼續加強巡查及在有需要時採取執法行動，希望市民能夠合作，同心抗疫，共渡時艱。