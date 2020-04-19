「牛丸事件」油塘版　多名童黨包圍掌摑12歲女童　3人被捕

撰文：陳永武
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本年初屯門爆出「牛丸」事件，童黨欺凌問題再度引起關注，油塘周日（19日）發生同類事件。據傳媒報道，19日下午5時許，油麗商場對開，1名橙衣女童被多名少女包圍，並遭對方輪流掌摑，懷疑遭童黨欺凌：
而根據另一傳媒的片段則顯示，1個多小時後，一群衣着相似的年輕男女，於鯉魚門邨鯉隆樓對開出沒，約10人包圍橙衣女童，女童遭其中1名女子最少掌摑6巴，其後一同離開。初步不排除為同一幫「童黨」及，由油麗邨欺負同1名少女，一直至鯉魚門邨。根據地圖，兩個地點直線距離相距約400米。
警方於20日（周一）凌晨表示，已拘捕3名15歲女童，涉嫌「襲擊致身體實際傷害」；而被打的12歲女童，則拒絕送院治理。警方正調查事件起因。
少女疑在油麗商場被人欺凌。（陳永武攝）
警方回覆指，19日晚上6時57分接獲鯉魚門邨街坊報案，指鯉隆樓對開有人聚集並傳出噪音。警員接報到場，並在油塘四山街發現一名12歲女童、及3名15分女童。經初步調查，相信12歲女童與該3名15歲女童，早前在油麗邨仁麗樓因瑣事爭執，其間12歲女童懷疑被人以手襲擊。12歲女童其後在鯉隆樓對開再被人以手襲擊。警方將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」，拘捕3名15歲女童。案件交由觀塘警區刑事調查隊跟進。受傷女童拒絕送院治理。
少女在鯉隆樓對開被人掌摑。（陳永武攝）