警總一哥收土製炸彈　警拍片教路市民提防可疑物品

警總一哥鄧炳強今日（20日）接獲一個內藏土製炸彈的郵件，警方facebook晚上隨即上傳「提防有『炸』」短段，指近日發生多宗與爆炸品相關的案件，提醒市民多加防範，提高醒覺，發現爆炸品及可疑物品時，立即通知警方處理。 警方表示，介定可疑物品可留意物品的外觀是否正常、包裝是否有電線外露、包裹繁複或是否有粉末，錫紙及膠紙等；物品出現的位置是否合理，是否與四周環境配合；是否能夠確定物主，物品上是否有可辨識物主的名牌或標籤等。市民如有疑惑，可立即通知場地管理人員或報警求助。

介定可疑物品可留意物品的外觀是否正常、包裝是否有電線外露、包裹繁複或是否有粉末，錫紙及膠紙等。（警方facebook圖片）

警方提醒公共或私人地方的保安及場地管理人員，應採取適當的措施，及早預防與辨識可疑物品，一旦發現應即通知警方。警方建議他們加強出入口及外圍保安、加強巡邏，以確保所有出入口包括緊急通道已經關上，門鎖及防盜係統運作正常，實施出入口保安管制，並進行出入記錄，並設置高清攝錄功能的閉路電視。

警方又建議定期檢查保安、消防系統及急救設備，確保運作正常，定期進行火警及緊急事故演習，確保保安及場地管理人員熟悉環境、應變程序及消防設備操作；以及減底保安風險，減少可以擺放疑物品的地方，例如在公共地方的垃圾桶、儲物櫃及擺放報紙的位置等，並使用方便檢查的設計，並遷移至閉路電視可拍攝的地方；同時保持出入口及通道暢通及有足夠照明。