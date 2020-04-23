【新冠肺炎】上門服務停止　九旬妻3個月無沖涼　須靠八旬夫抹身

到床邊扶起長期臥床的太太、抱她坐到輪椅上、再擰乾毛巾為她抹身，這是楊伯過去3個月要做的事情，聽起來或許簡單，但對於86歲的照顧者楊伯而言，難免有些吃力。86歲的楊伯與95歲姓梁太太居於香港仔石排灣邨，屬雙老家庭，兩人歲數相加起來逾180歲，最近因上門沐浴服務停止，梁婆婆已3個月沒有洗澡，為避免愛妻身上壓瘡惡化，楊伯為她抹身，「太太無得沖涼已經好忟憎。」 原本接受的家居照顧服務恢復無期，令楊伯感無助，除了太太無法沐浴，自己亦需爬上爬落做家居清潔。一人打理家頭細務，楊伯直言「自己真係做唔到咁多嘢」，他盼家居照顧服務能盡快恢復正常。 攝影：歐嘉樂

訪問期間，86歲的楊伯不時轉身觀察因跌傷而長期臥床的95歲太太。（歐嘉樂攝）

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訪問當天，楊伯與記者傾談期間，躺在床上的楊太喁喁细語，楊伯即關心問「做咩呀？咪埋眼仔瞓一陣啦。」溫柔的語調不難聽出楊伯很疼愛太太，兩人已結婚60年，攜手走過一甲子的路，「如果我唔掂，兩個都唔掂㗎啦，我身體冇事」，楊伯說完轉身觀察臥床的太太。

2012年楊太因跌傷需要長期卧床，自此之後家務、煮食等由楊伯一手包辦，至於沖涼、護理傷口等則由上門提供家居服務的機構義工協助。問及照顧太太會否辛苦，楊伯稱，「無所謂，樣樣都係咁，都係煮下野食，佢又中意我煮嘅（食物）口味岩」。然而，看著楊伯煮好午餐後，將太太從床上扶到輛椅，再推至餐桌前，為太太挑走魚骨、看著她進食，一連串的動作旁人看來一點也不容易。梁婆婆向丈夫豎起大姆指，「佢好鍚我，咩都（遷）就我。」

未成功購買過口罩

愛鍚太太的楊伯，昔日生怕她待在家悶，會帶她外出散心、撐檯腳等。疫情期間本港口罩難求，夫妻倆人4至5日才落街一次補給，「落一次就要換一次口罩」。對於楊伯該類雙老家庭而言，要買口罩是難上加難，因楊伯不能長時間獨留太太在家中，根本不可能花數小時排隊買口罩，「我哋冇辦法買，點可以買到呀？我要推太太落去香港仔嗰邊先有得買，如果去排隊攞亦都唔輪到我哋攞，一大條長龍，又推住太太。」幸好，楊伯認識了一群好街坊，為他送上了口罩，甚至幫楊伯代購日常用品等。

無論是抹身、吃飯、或外出，楊伯都會先把太太從床上抱到輪椅上，待太太坐好了再出發。（歐嘉樂攝）

家居照顧服務停止 楊伯感孤掌難鳴

日用品及口罩幸有街坊支援，但原本協助楊伯的非牟利機構因疫情停止上門服務，令楊伯感到孤立無助，自1月起楊太已沒有接受上門沖涼服務，只能靠楊伯幫她抹身，以免身上的壓瘡惡化，惟難忍壓瘡的痛，楊伯透露太太有時深夜「痛到嗌救命」，直至數日前才有姑娘上門為楊太護理傷口。

另外，楊伯去年被檢查出眼睛出現黃斑點病變，預約了今年3月中接受治療，惟近日停止了陪診服務，欲找朋友陪診又害怕他感染；而接受治療期間，亦擔心沒有人照顧太太，但不接受治療，又有機會加劇黃斑點病變，最後眼睛看不見東西，事件令楊伯甚為憂心，最後幸得「長者安居協會」幫助，為他提供了陪診及派員照顧太太的服務。

楊伯與太太已結婚60年，攜手走過逾半世紀的路。（歐嘉樂攝）

長者安居協會自2月起，推出「攜手抗疫，傳送平安」特別行動，透過平安鐘服務致電慰問長者，篩選緊急個案作優先跟進，為他們提供緊急服務，如陪診、家居照顧等，費用全免。

長者安居協會社區關顧服務主任魏玉欣負責跟進楊伯個案，她稱當日楊伯透過平安鐘服務，查詢有沒有口罩提供，細問之下發現他面臨的困境，經個案評估後，協會向他提供了服務，包括派員陪同楊伯往醫院接受眼部治療，以及在楊伯接受治療時，派員照顧楊太。

魏玉欣稱，疫情期間，很多獨居、雙老家庭致電到協會求助，他們對於原本依賴的服務停止了而感到徬徨，有些長者情緒上甚至出現焦慮、抑鬱等，「佢哋真係好無助，唔知去邊到可以搵到幫助。」社工認為，政府停止「一刀切」服務時，沒有考慮長者生活中的需要及困難，「佢哋本身唔係富有家庭，連最後一條救命草服務都斬斷埋，咁就真係咩都冇。」

管家服務主管許嘉豪稱，打電話慰問長者時，發現疫情下服務停止、長期逗留在家不能外出等情況，令不少長者負面情緒到了臨界點，「其實我哋停咗，班長者去邊到搵服務呢，如果佢地真係用開，應該點算呢？」