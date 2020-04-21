O記拘3男檢槍械、空彈殼　包括氣槍店職員　李桂華﹕有高度危險

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）的探員昨日（20日）進入沙田廣源邨單位搜查，區議員報稱接獲街坊投訴而登門了解，惟未獲理會，最終警方在屋內檢走證物，並拘捕一名男子。 O記高級警司李桂華今（21日）交代案件表示，O記昨日起針對無牌槍械及子彈進行調查，並突擊搜查11個單位，拘捕3名男子，年齡介乎25至63歲，分別是工人、氣槍店員工，檢獲26枚空彈殼、由原部件製成的3枝長槍及2枝短槍、3件原部件、6個胡椒噴霧器、1個槍用滅聲器及3個軍用夜視鏡。李又指，被捕人士與Wargame發燒友有關，檢獲的原部件製成的槍械用途有高度危險，甚至作簡單改動後可發射彈藥，對香港治安構成潛在危險。

警方檢獲證物。（魯嘉裕攝）

+ 3 + 2

李桂華表示，警方檢獲的原部件皆為真槍部件，是否組成後是否可以發射，則有待槍械專家確認。至於檢獲的證物中，有2個夜視鏡是在氣槍舖檢獲，根據香港法例60章，輸入戰略物資，例如軍用夜視鏡需要持牌，如無牌輸入可判監2年及罰款5萬元，警方會循進口方面調查。

根據香港法例238章《槍械及彈藥條例》第2條，可噴出液體的胡椒噴霧器、槍械原部件、滅聲器、空彈殼皆可列作槍械及彈藥，藏有上述物件，一經定罪，最高14年監禁及10萬元罰款。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。他續指，原部件及空彈殼經改製後可能變成殺傷力強的武器，故警方十分留意，並會加強執法。

警拎手令調查廣源邨單位 被拒人屋遂破門

至於昨日廣源邨的調查情況，李桂華指昨日下午5時，探員持法庭手令到目標單位進行搜查，惟戶主拒絕開門，故警方強行入屋。至下午5時45分，有自稱區議員人士要求警方開門，不斷拍門，之後單位外開始有人聚集，故通知環頭派軍裝警員到場支援。

期間，約6時09分，一名自稱大律師的女子要求見屋內人士，但未有交代要見何人。當時警員曾問屋內被捕人士是否需要大律師，被捕人士拒絕，故警方按一般工作程序詳細紀錄上述情況。

被捕人士兩度拒見大律師代表

其後，警方押同被捕人士回就近警署，大律師再度要求會見，警方再問被捕人士是否願意，並帶同他出去見值日官，被捕人士再稱不需要大律師代表。李表示，過程中，不構成警方不容許被捕人士見法律代表，警方亦會提供律師名單予被捕人士選擇。

他又指，有片段可見，曾有救護人員登門了解，相信是拍攝人士早前已召救護人員，李稱﹕「構唔構成浪費公眾資源，大家自己可以衡量。但我相信當時他（拍攝人士）唔會覺得入面有人受傷。」。

李桂華﹕區議員亦應關心保安員安全

對於有人追打及起飛腳踢向保安員，李表示﹕「區議員能咁關心區內事情，亦應關心保安員安全，遇到咁嘅情況有人聚集，叫佢哋（現場人士）平靜啲、克制啲，而唔係向屋邨追打其他人。」。

李桂華表示，區議員除了關心區內事件，亦應關心保安員安全。（魯嘉裕攝）

事發於昨傍晚近6時，有便衣警員進入廣源邨廣橡樓5樓一個單位調查，有街坊報稱聽到單位內有作嘔聲及撞門聲。沙田區區議員廖栢康及其助理到場拍門，要求了解事件，但有人打開門隙，表示警方正辦事後關門。其後先後有律師、救護員及消防員到場，皆未能進入單位。半小時後，有多名軍裝警員到場，將圍觀人士分隔，並要求區議員後退。晚上8時許，便衣警員從單位內搬走部份證物，並將一名男子蒙頭帶走。

事件引起公眾關注，大批群眾在大廈地下聚集，其後有人與一名姓柏（66歲）保安員發生爭執，有人更從後飛踢保安員。保安自行報案及送院，案件列作「普通襲擊」處理，交由沙田警區刑事調查隊跟進。