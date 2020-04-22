北潭涌巨蠎生吞野豬舊片再瘋傳　惹網民熱議：見到點算？

新冠肺炎令全球旅遊業停頓，本港則掀起郊遊熱，社交網站及WhatsApp群組近日熱傳一條蛇吞野豬的「生態紀錄片」，引起遠足人士關注，有人憂心郊遊時可能遇到蠎蛇襲擊。 《香港01》翻查資料證實，該段影片屬「舊片翻傳」，是去年9月攝於北潭涌，當時一條大蠎蛇捲曲身體將一隻野豬勒斃，張開血盆大口將野豬「鯨吞」，大蠎蛇食飽後身體「脹卜卜」游走到山澗靜待消化。「蛇吞豬」影片再度引起網民熱議，既質疑應否出手救豬，亦有人請教遇到有關情況如何是好。 有蛇類關注組認為野生動物之間獵食是大自然生態現象，巿民不應介入。事實上，漁護署並不提供捕捉或驅趕蛇服務，市民如遇蛇出沒應立即報警，由警方安排「蛇王」處理。

去年9月有行山人士在北潭涌拍得大蠎蛇生吞野豬的影片。（網上影片截圖）

龍尾環境教育中心facebook專頁今日上傳1段影片，顯示有行山人士到北潭涌鯽魚湖遠足時，在小徑發現1條大蠎蛇正纏繞緊勒1隻野豬，大蠎蛇先從野豬頭入手，雖然豬頭比蠎蛇的頭部大多倍，但蠎蛇仍能張嘴把整個豬頭吞入口，野豬全無反抗意識，估計已經被蠎蛇勒斃。

現場有多名行山人士圍觀，但眾人不敢靠近，擔心驚動大蠎蛇時會反撲，只從遠處拍照及拍片，有圍觀人士大叫：「好勁喎，勒死咗佢（野豬）。」當有人想靠近拍照時，即有人從後喝止：「喂！唔好咁近呀，唔好行咁近呀。」，亦有人驚呼：「人都食到呀」。

蛇類關注組：不宜干擾大自然運作

本港傳媒去年9月曾報道該段「蛇吞豬」的短片，但片段近日再度熱傳，同樣引發網民熱議，有人關心野豬狀況，思考應否出手拯救，亦有人認為此乃大自然生態現象，不應介入。香港蛇類關注組在facebook專頁發帖，認為人類若阻止野生動物之間獵食，事實是干擾大自然運作，故不應鼓勵。

本港8種可致命毒蛇：

+ 4 + 3 + 2

漁護署：切勿嘗試捕蛇

近年港人熱愛郊野行山，而疫情下更掀起行山熱，現時天氣漸熱，郊遊人士有機會碰上出沒「搵食」的毒蛇。根據漁護署資料，本港14種原生陸棲毒蛇中，被其中有8種咬噬後如沒及時救治屬可以致命，包括金腳帶、銀腳帶、眼鏡蛇、眼鏡王蛇、越南烙鐵頭、原矛頭蝮、珊瑚蛇及紅脖游蛇。蛇類如非受驚擾或保衛領域，很少會主動攻擊人類或逗留在人類附近，為避免被蛇咬傷，切勿嘗試捕蛇。

《野生動物保護條例》列明，緬甸蟒蛇屬受保護動物，任何人除按照特別許可證行事外，不得狩獵或故意干擾任何受保護野生動物。

市民如遇蛇出沒，不應自行捉蛇，應報警由警方安排「蛇王」處理。（資料圖片）

遇蛇應報警 由「蛇王」處理

政府1823網頁指出，漁護署並不提供捕捉或驅趕蛇的服務，如市民見到有蛇出沒，可即時聯絡附近警署，或致電999要求協助。警方備存一份專業捉蛇人員名單，有需要時會要求他們到場捉蛇，部分私人滅蟲公司亦提供類似服務。如一旦人身安全受到威脅，應立即致電999通知警方派員到場採取行動，以保護安全。