走私零冷藏美國印度凍肉往內地　海關截查拘15名香港人

海關緝獲本年最大宗海路走私凍肉案，昨（22日）在強風襲港下檢獲約162公噸懷疑走私凍肉，估計市值約650萬元。不法份子企圖將禁入口的印度牛肉走私內地，以躉船作為儲存及分貨點，而躉船上沒有任何冷藏設備及冰塊保存凍肉，構成一定食用風險。海關相信此批凍肉非針對本地市場，被捕15名男子全為香港人。

不法份子企圖將禁入口的印度牛肉走私內地，以躉船作為儲存及分貨點，而躉船上沒有任何冷凍設備及冰塊保存凍肉，構成一定食用風險。（鄧詠中攝）

海關過去數月留意到不法集團在沙洲對開海面走私，除了犯法外，亦大大影響西面水域航道安全。海關人員昨日（22日）在香港國際機場第三跑道工程對開海面發現兩艘躉船，不法份子將大量凍肉搬運到懷疑內地駛入的快艇上，以快速散貨形式將凍肉走私到內地。海關檢獲約162公噸懷疑走私凍肉，估計市值約650萬元，懷疑不法份子利用強風吹襲，海浪非常大、下着傾盆大雨天氣下行動，以圖避開海關人員偵查。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍指，逾百名海關人員參與行動，截查拘捕15名男子，年齡介乎23至65歲。被捕的15名男子，均是骨幹成員，擔任不同角色包括搬運、處理凍肉等，分別報稱工人及無業人士，均為香港人。海關相信不法份子以躉船作為儲存及分貨點，而躉船上沒有任何冷凍設備及冰塊保存凍肉，構成一定食用風險。檢獲的凍肉非針對本地市場，企圖走私往內地。此批凍肉有美國、印度包裝，入口香港途徑仍在調查。凍肉完成法律程序後會充公。

出動高速艇追截 肇事海面曾發生關員殉職

港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸表示，案發地點水深不一，離香港水界少於2海哩，估計涉事船隻以時速超過40海哩行駛，上貨後只需2至3分鐘即可離開香港水域，故海關派出高速截停艇及區域巡邏船參與行動。案發地點與本年1月造成3名海關人員殉職的淺水巡邏艇翻沉事故，同屬香港西面沙洲海域。

他指出，今次檢獲急凍牛肉及牛內臟，據包裝估計來自美國和印度，若成功走私內地，可以逃避關稅0至70%、增值稅9%，合共9至79%。雖然逃稅是其一因素，但海關相信走私凍肉到內地其中一個原因，是因為內地海關總署，對進口凍肉實施《符合評估審查要求的國家及地區輸華肉類產品名單》，來自境外凍肉需以正確途徑向內地海關申報，而由於印度牛隻感染皮膚病，內地去年9月底禁止來自印度牛製品入口，故此今次截獲的印度凍肉是不可能合法入口內地。加上大部分凍肉無保持冷藏，可能攜帶大量動物傳染病病源、致病菌及寄生蟲等，一旦流入市面將帶來極大食物安全隱憂。

今年最大宗走私凍肉 印度牛製品內地禁入口

他表示，此為海關本年緝獲最大宗凍肉走私案，2020年共緝獲5宗海路走私案，檢390噸凍肉約值1700萬元，共52人被捕。今年聯同水警緝獲5宗海路走私凍肉案，檢約值700萬元、約179噸凍肉，拘捕24人。另外，針對香港西面水域走私情況，海關聯同水警、廣東海警局加強執法，單在4月份截獲81宗凍肉走私案，檢獲80艘走私船隻，2244噸凍肉，拘捕90人。海關重申根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民如有發現懷疑走私案件，可致電2545 6182向海關人員舉報。