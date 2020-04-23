【雙屍命案】大窩口邨年邁夫婦墮樓　2人當場死亡

葵涌大窩口邨發生墮樓雙屍命案。今晚（23日）近10時，1男1女由富強樓高處飛墮地面，救護員趕抵證實2人均當場身亡。警方初步調查後證實，死者為一對82歲及78歲夫婦，女死者受腰痛問題困擾，惟夫婦2人關係良好，現正追查墮樓原因。

事發於晚上9約時59分，涉案男女事主由大窩口邨富強樓高處墮下，重創倒臥地面，奄奄一息，保安員驚聞巨響揭發事件，慌忙報警，惜救護員趕抵證實2人已明顯死亡，毋須送院。警方事後封鎖現場，並架起帳篷將死者屍體遮蓋。

消息稱，死者為一對82歲及78歲的夫婦，育有1名1女，已年屆中年，均已搬離上址。女死者生前受腰痛問題困擾，但夫婦關係良好，警方初步發現單位廚房窗戶大開，窗邊遺有椅子，相信2人由該處墮下，但未有發現遺書，現正循協定自殺方向調查，多名親友其後趕抵了解。

親友到場認屍。（林振華攝）

本年第3宗雙屍命案

上月25日，柴灣環翠邨怡翠樓，一對分別姓何（47歲）及姓曾（52歲）夫婦，因金錢問題於單位內燒炭亡；1月18日，葵涌石籬邨石榮樓，一對分別姓吳（58歲）及姓葉（52歲）夫婦，亦因金錢問題燒炭身亡；另外，去年8月20日，屯門雅都花園C座，一對分別姓盧（61）歲及姓沈（31歲）母女倒斃單位內，警方調查後懷疑女兒襲擊母親後自殺，案件列作「謀殺及自殺」案。

現場為大窩口邨富強樓。（林振華攝）

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