雪糕車駛離鬧巿遊走圍村　生意疫巿升　雪糕叔叔：大人細路都開心

雪糕車對香港人而言是一種集體回憶，每當街頭響起雪糕車《藍色多瑙河》的音樂，總會讓人有衝動想吃雪糕。近月來本港受新冠肺炎疫情影響，巿民響應醫學界呼籲多留在家，巿區街頭沒有遊客，人流亦稀疏，雪糕車負責人阿偉眼見生意慘淡而轉變策略，離開鬧巿而遊走於十多條圍村村落，更開設facebook專頁每日公布行程，沒料到生意真的能疫巿上升，更賺得濃濃的人情味。 村子響起熟悉的雪糕車音樂，除了令成年村民感到雀躍、忙著打卡外，更開心的是小朋友如像發現新大陸，離遠已大叫「ice cream、ice cream」，雪糕一拿上手後便立即放入口，看着大家暫時脫下口罩一口口享用美味的雪糕，大家都露出笑容，更有小朋友親手送上畫作，讓阿偉在疫境中感到很開心。

雪糕車的到訪，令村民甚為開心。（蔡正邦攝）

+ 6 + 5 + 4

周五（24日）的下午，天灰朦朦的，雪糕車駛至寧靜的西貢太平村，平時只在鬧巿街頭響起的《藍色多瑙河》雪糕車音樂，令1名女村民不敢相信自己的耳朵，立即走出家門查看，竟然真的見到雪糕車停在村口，她雀躍上前買了多杯雪糕。該名女村民在太平村長大，住了20多年，從未在村內遇過雪糕車，當她在廚房聽到熟悉的音樂時，一度不敢相信，「咦，係咪雪糕車聲呀？」，發現自己沒聽錯時，頓時感到很驚喜。

除了令成年村民感到驚喜，雪糕車負責人阿偉亦不會令小童失望。周五（24日）的雪糕車行程中，有一站是山寮村，阿偉的雪糕車停泊在該村約20分鐘後離開，此時其fb收到有人私訊，「山寮村，啱啱落緊嚟，你開走咗，小朋友狂喊」。阿偉得知小朋友尋找雪糕車撲空大哭，立即問該名村民「在哪裡，我立即回來」，於是他又折返，只為把雪糕送到小朋友眼前，「（賣）1杯之嘛，我為咩啫？唔係為錢，只不過唔好令到小朋友唔開心，因為本身我都有小朋友」。

雪糕車到訪圍村，除了讓成年人快樂打卡外，小朋友就更加開心，見到雪糕車即大叫「ice cream、ice cream」。（蔡正邦攝）

阿偉透露，1個多月前才到富豪雪糕應聘這份工作，原本是在沙田區內遊走，惟人流甚少，於是決定往圍村進發，豈料村民對雪糕車到訪感到驚喜，有人拍照貼到網上，惹來網民討論，更有人心急想知會否到自己所住的村子。眼見網民反應熱烈，阿偉索性開了設fb專頁，上載每日的行程，又不時更新雪糕車的最新消息，包括各種雪糕的銷售情況、位置報告等。他利用fb專頁與網民互動，聽取要求和意見，以便計劃雪糕車到訪路線等，甚至答應請生日的村民食雪糕。而網民的留言亦不難發現他們很期待雪糕車的到來，有人稱「大家最期待的一刻，雪糕叔叔帶給我們無限歡樂」、「小朋友期待咗好耐，終於等到雪糕車嚟」等。

雪糕車駛入圍村後營業額有所上升，這天阿偉在車上吃完午餐，透露平時有約3,000元的營業額，試過最高營業額是7,000多元，不過要與公司分佣，而今天生意「麻麻」。但除了關心營業額，阿偉指在疫巿駛入圍村賣雪糕，更意外賺到人情味，有光顧了他2、3次的小朋友，為他送上親手畫的畫作，畫中是色彩繽紛的雪糕車，細緻到連車牌都有，「咁靚幅畫，梗係收埋佢，擺係屋企」。