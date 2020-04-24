天水圍8男街頭非法聚賭被捕　2男圍觀同違「限聚令」被票控

警方聯同食物環境衞生署職員自4月22日起一連3日打擊非法街頭賭博行動，突擊搜查天水圍天澤邨及天華邨對開河畔一帶，搗破2個懷疑非法賭檔，8男子涉「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」被捕，另外有2男圍觀賭博，現場共10人涉違反「限聚令」被票控。警方在行動中檢獲2副啤牌及小量賭款，並於天恒邨及天瑞邨河畔一帶檢獲一批懷疑被賭客用作賭博的枱櫈。

涉嫌非法聚賭的8名男子年齡介乎51至71歲，已獲准保釋候查，需於5月中旬向警方報到。另外，現場有2名58歲男子圍觀賭博，連同非法聚賭人士，現場共10人都涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警方向他們發出2000元定額罰款告票。此外，警方亦向22人發出口頭警告，提醒疫情期間切勿於公眾地方進行多於4人的聚集。

警方提醒市民，街頭聚賭屬違法行為。根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。此外，根據屋邨管理扣分制，所有公屋住戶於屋邨範圍內賭博，亦有機會被扣分。



此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。