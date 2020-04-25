北角火警│糖水道行人天橋烈焰衝天　露宿者家當焚毁　警列縱火案

周六（25日）早上近7時，橫跨北角英皇道及糖水道的行人天橋突然起火，火勢十分猛烈，大半截天橋陷入火海，大批市民報警求助。消防趕抵動用2隊煙帽隊及2條喉灌救，約20分鐘後將火救熄，火警中幸無釀傷亡。 現場消息稱，大火過後天橋嚴重焚毀，橋上一批屬於露宿者的雜物付諸一炬，天橋頂部份位置燒穿，消防初步調查後認為火警有可疑，警方將案件列「縱火」處理，正追緝1名50至60歲男疑人。事後封鎖現場調查，下午在場檢走多個懷疑易燃物體罐調查。

起火天橋烈焰沖天。（fb 北角人北角事）

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警方初步調查相信上址有雜物起火，起火原因有可疑。案件現列縱火，交由東區警區重案組第1隊跟進，暫未有人被捕，涉案疑人為1名年約50至60歲中國籍男子，瘦身材，案發時身穿白色上衣及黑色短褲。

消防處：現場現不尋常蔓延 檢大型石油氣罐

消防處發言人表示，今早6時59分接獲報案，2分鐘後消防員抵達現場，火警於早上7時20分救熄。期間消防處出動6輛消防車、2輛救護車，以及2喉2煙霧隊。消防員於起火現場發現不尋常蔓延，以儀器探測未發現助燃劑，但經調查後相信火警有可疑。現場焚毁的雜物相信屬露宿者所有，天橋上更發現2個大型石油氣罐，幸未有爆炸。

在行人天橋下擺檔的報販區小姐指，事發時火勢猛烈，又指過往上址已多次發生火警，「不過冇今次咁勁」。據區小姐了解，天橋為露宿者的棲息地，起火前不見異樣。而受火警影響，現場交通嚴重受阻，運輸署於上午7時26分宣佈，因火警關係，英皇道來回方向近糖水道全線現已封閉，至早上7時57分才全線解封。