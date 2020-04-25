警搗尖沙咀樓上無牌酒吧　檢毒品及烈酒　43人被捕均涉違限聚令

今日（25日）凌晨約1時，油尖警區特別職務隊人員根據線報及深入調查後，突擊搜查尖沙咀柯士甸路3號1個單位，搗破懷疑無牌酒吧。行動中，探員共拘捕43人，並在單位檢獲約值3.3萬元毒品、烈酒及啤酒。

警方突擊搜查尖沙咀柯士甸路1個單位，搗破懷疑無牌酒吧，行動中共拘捕43人。（警方提供圖片）

酒吧男負責人被捕 警檢3.3萬元毒品

警方表示，行動中人員於涉案單位內檢獲約35克懷疑氯胺酮、6克懷疑霹靂可卡因、17粒懷疑忘我（俗稱搖頭丸）、7粒懷疑硝甲西泮（俗稱五仔）、28支烈酒（約值2.8萬元）、207罐啤酒（約值2,100元），以及約2萬元現金。

46歲酒吧男負責人涉嫌「販運危險藥物」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）被捕。另外3名年齡介乎25至42歲的酒吧女職員，則涉嫌「販運危險藥物」、「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。

另外39名酒吧顧客，年齡介乎18歲至58歲，他們則涉嫌「販運危險藥物」及「在無領取牌照的地方飲酒」被捕，所有被捕人士均可能已違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。

警方表示，根據香港法例第109章應課稅品條例第17（3B）條及第109B章應課稅品（酒類）規例第25A條，處所負責人須領有有效酒牌，才可售賣及提供任何酒類給顧客在場所飲用，否則可被警方拘捕，一經定罪，最高可被罰款港幣100萬元，以及監禁2年。

根據香港法例第109章應課稅品條例第109B章應課稅品（酒類）規例第32條，於無領取有效酒牌牌照地方飲用酒類飲品，最高可被罰款港幣2000元。

（《規例》）訂明，會址內純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的會址範圍必須關閉。違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集。任何人如違反規定，可被定額罰款2,000元。