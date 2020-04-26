新冠肺炎│波音夢幻運輸機首抵港　運醫療物資　逾百航迷冒雨迎接

疫情在全球肆虐，多個國家的醫療物資亦趨緊張。現時航空業界雖受封關防疫措施影響，客運幾近停頓，但由於運送醫療物資的關係，貨機卻忙過不停。有航空公司更利用客機的貨艙、甚至在客位上綁滿物資充當貨機。 飛機製造商波音（BOEING） ，更將原本運載飛機組件的大型運輸機「夢幻運輸機」（Dreamlifter），提供其中3架，用予運送有關冠狀病毒的防疫物資。其中一架更於周五（4月25日）首次飛抵本港，吸引了過百名航迷冒雨到機場迎接，親眼目睹這架外型奇怪的巨型貨機，降落在香港「主場」的跑道上。

據外媒報道，美國總統特朗普於今年3月宣佈，波音公司提供了3架747-400LCF夢幻運輸機，冀能以其超大的貨艙，以運輸大量的貨物。

外號「夢幻運輸機」（Dreamlifter）的波音747-400LCF (Large Cargo Freighter)貨機，由家喻戶曉的747飛機改裝而成，現時合共有4架。其機身直徑加粗，用以運送波音787 Dreamliner「夢幻客機」的機身及機翼等組件，由日本、意大利等地，將787飛機的半成品載到美國作最後裝組。其機尾艙門亦有特別設計，可以橫向開啟90度，以方便從後面卸載787的整個機身。可惜，由於香港國際機場並無該專用工具，故今次抵港後並未以此特殊方式開啟尾艙門。

亦因如此，波音「夢幻運輸機」向來出沒的地方，亦只在日本、美國、意大利及台灣等地，因「夢幻運輸機」是在台灣的長榮航空負責改裝及維修。因此，「夢幻運輸機」從未抵港，今次屬首次。

本港航空業界較早時已傳出夢幻運輸機來港的消息，最初的預定日期為4月20日，但卻不斷因故延期，直至本港時間4月25日上午7時半左右，該架外型奇怪的巨型貨機，終於披著雨水，在香港國際機場南跑道著陸。

雖然不少航空迷，早已在日本及台灣拍攝過該款巨型飛機，但在「主場」香港，則屬第一次，故逾百名航迷，早在日出之前已抵達機場維修區、甚至爬上沙螺灣山頭，準備好「長炮」迎接。而由於人數太多，機場的保安人員亦有到場，維持交通順暢。

據了解，該貨機的註冊號為N747BC，前身為中國國際航空的747-400客機，現由Atlas Air負責操作。該機於4月25日以5Y8944班機，由日本名古屋出發抵港，並於日同深夜11時左右離場，以5Y4531班機前往美國安克拉治。