北角火警│糖水道行人天橋燒通頂　路政署：無影響結構安全

橫跨北角英皇道及糖水道的行人天橋昨（25日）冒起熊熊大火，此橋多年來有露宿者居住，幸無人受傷。烈火燒穿天橋頂，案件原列「縱火」，警方經進一步調查後，暫未能確定起火原因，事件改列「火警」處理。 行人天橋於1984年落成，路政署回覆《香港01 》指天橋設計上已備有一定耐火能力，玻璃纖維上蓋在火警中嚴重受損，惟經初步檢查，確定結構安全沒有受影響。

【北角火警】案件原列「縱火」，警方經進一步調查後，暫未能確定起火原因，事件改列「火警」處理。（鄧詠中攝）

長年有露宿者寄居的北角糖水道行人天橋昨晨（25日）陷入火海，天橋上蓋燒通頂。路政署回覆《香港01》指，昨日早上接獲通知，橫跨北角英皇道近糖水道的行人天橋（路政署結構編號HF83）發生火警，據初步觀察天橋上蓋部分在火警中嚴重受損。目前行人天橋已臨時封閉，相關部門正就起火原因進行調查。署方人員下午聯同承建商及獨立檢測顧問檢查天橋結構，跟進天橋受損的情況及安排合適的維修。經初步檢查，確定結構安全沒有受影響。



路政署表示該行人天橋於1984年落成，長約68米，發生火警位置闊約5.5米，橋面最寬處闊度則約為7.2米。橋身以混凝土物料建成，上蓋物料則為玻璃纖維。天橋是按照1970年代的建築標準建成，在設計上已考慮到天橋須備有一定的耐火能力。