區議員梁凱晴橫額被毁　影片見女疑犯與警互揮手　警籲目擊者聯絡

觀塘區議員梁凱晴日前在社交網站上傳影片，指4月20日凌晨時份，區內8塊橫額被6名可疑人士破壞，部分橫額被棄路邊或掉落橋底。梁表示有市民向她提供影片，指事發現場約50米外有2名軍裝警員，其後有疑似毁壞橫額人士在警員面前走過，非但未有被截停，反而與警員互相揮手。梁質疑是否有警員包庇社區罪案。 警方回應稱，會繼續與報案人保持聯絡，以進一步了解事件及作適當跟進。警方呼籲，如果有任何人士目睹案發經過，或有任何證據可以提供，可立即與警方聯絡，警方必定秉公辦理。

3名懷疑參與破壞橫額的女子行警員面前，帶頭女子曾向警員揮手，有警員亦向女子揮手。 （影片截圖）

+ 10 + 9 + 8

觀塘月華區區議員梁凱晴於上周五（24日）在facebook及YouTube平台發布影片，形容4月10日凌晨1時至2時期間，區內發生「有組織罪案」，有6名疑犯在月華街3處地方，合共破壞8塊裱在3分厚木板上的橫額。由於破壞時發生聲響，不少街坊目睹事件。從現場人士拍下的照片或影片可見，大約有6名男女正破壞橫額，有人把木板拆下，由月華行人天橋掟至數十米下的山坡，或被棄置在行人路的垃圾堆內。梁批評犯人高處墮物的行為，隨時會傷及途人。

影片顯示女疑犯與警員互相揮手

梁凱晴續指，有目擊者看到疑犯破壞橫額時，對面馬路停泊了警車，其中1名男疑犯向警車上的軍裝警員打手勢示意，然後警車便駛離現場。其後，該名目擊者提供的影片可見，2名疑參與破壞行為的男子站在曾掛有橫額的欄杆旁，當時橫額已不知所蹤，而距離現場約50米的茶餐廳外，同1輛警車停泊路邊，2名軍裝警員站在店外，其間3名疑破壞橫額的女子行經警員面前，雙方互相揮手。梁認為，凌晨時份有人將橫額的木板折斷及掉棄，發出的聲響甚大，質疑該批警員不可能聽不到聲響，懷疑警員曾迎面遇到疑犯，並有明顯的肢體溝通。

梁凱晴獲知事件後到場了解後報警求助，同一批軍裝警員奉召到場，但未有提及是否見到可疑人出沒。梁認為該宗刑事毀壞案件在警方眼底下發生，屬有組織及預謀，犯案手法更有可能傷及無辜，懷疑是否有人包庇社區罪案。梁指會去信觀塘警區指揮官了解事件。

觀塘月華區區議員梁凱晴。（影片截圖）

《香港01》就事件向警方查詢，警方今（27日）回應事件表示，於4月10日凌晨2時24分接獲25歲姓梁女子報案，指觀塘區有8塊區議員橫額被人毀壞，損失共約2,300元。經初步調查，案件列作「刑事毀壞」，交由觀塘警區刑事調查隊第5隊跟進，暫未有人被捕。

警方會繼續與報案人保持聯絡，以進一步了解事件及作適當跟進。警方呼籲，如果有任何人士目睹案發經過，或有任何證據可以提供，請立即與警方聯絡，警方必定秉公辦理。

梁凱晴影片連結﹕