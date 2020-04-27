行山意外│《美女郊遊遊》掀熱議　專家：勿盡信　新手應量力而為

飛鵝山自殺崖今日（27日）發生致命意外，1名56歲婦人疑失足墮20米崖底，其後證實死亡。自殺崖位於飛鵝山西南方山脊頂，是一塊巨大陡峭的岩壁，資深山藝及攀岩教練梁念豪指懸崖四邊無圍欄，石面多沙石，惟不時有人在崖邊跳動，又或只顧自拍，稍一不慎恐生悲劇，「唔好為咗張相無咗條命」。 近期全球受到新冠肺炎疫情影響，旅遊事業陷入癱瘓，在港郊遊成為熱門活動，而電視節目《美女郊遊遊》更是熱播，掀起巿民熱議。梁念豪提醒市民切勿盡信節目內容，到高難度山嶺行山要有專家陪同，新手行山客應量力而為，宜到郊遊徑遠足保安全。

專家指自殺崖四邊無圍欄，石面多沙石，在崖邊必須慬慎行動，避免發生悲劇。（資料圖片）

資深山藝及攀岩教練梁念豪表示，飛鵝山有2條山徑可以登上自殺崖，1條從由順利出發，路程較短，但相對陡斜險要；另1條可從飛鵝山道登山，路程較長，不少行山人士都會駕車上山後再步行到山峰。

自殺崖面多沙石 走動恐生意外

梁指出，自殺崖是飛鵝山上一處向外凸出的懸崖，可以遠眺東九龍，約1956年，英國皇家空軍在啟德駐紮時，經常到飛鵝山爬山，其中一處懸崖相當險要，相信墮下去必死無疑，所以命名「Suicide Wall」。梁形容自殺崖儼如高樓大廈天台，四邊沒有圍欄，且多沙石，故相當危險。他過往攀爬飛鵝山時，曾見過有行山人士在缺乏保護裝備下在懸邊又企又跳，坦言：「我仲驚過佢。」梁勸籲市民行山時切忌只顧拍照及自拍，應時刻留意周圍環，「唔好為咗影張相而無咗條命」。

近月新冠肺炎疫情持續，本港掀起行山熱，加上行山節目《美女郊遊遊》熱播，成為網民話題。梁念豪提醒市民不要盡信節目內容，到高難度山徑活動時具有危險性，新手如想享受郊遊樂，可到康文署介紹的山徑，「舒舒服服行3至4個鐘」，切忌胡亂到山上冒險。

飛鵝山自殺崖有女子堕崖，直升機及消防員到場救援，女子其後證實不治。（讀者提供）

郊遊熱潮中意外頻生

翻查資料，單是4月本港已發生多宗郊遊意外。本月9日，41歲女子方婉婷在萬宜水庫東壩疑失足，從約50米高的山崖墮海，途中撞到岩石重傷昏迷，送院搶救不治。香港傷健共融網絡在意外後表示，方生前熱衷越野跑界及長跑界，且是領跑員，有份成立由視障及聽障人士組成的「猛龍越野隊」，協助殘障人士圓行山夢。

同日，62歲姓朱女子於東壩行山時，失足跌落防波堤罅隙中，她手腳及頭部受傷，清醒被送往醫院治理。

本月14日晚上， 1名54歲姓楊男子於東壩跌落一個3米深的坑洞，幸獲附近露營人士救起，他手、腳擦傷，滿身泥濘下，由救護員送往將軍澳醫院治理。