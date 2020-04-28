奪命工傷｜男工遭工字鐵壓斃　遺4名年幼子女　家屬悲痛認屍

昨日（27日）跑馬地宏德街一個地盤，1名44歲姓顏男工人遭1支約2噸重工字鐵壓斃。今早（28日）男事主的兒子、妻子及親友到殮房認屍，眾人神情哀傷。「屋企一家係有困難，佢係一家之主，佢4個小朋友仲細。」男死者的姐夫王先生指，男死者育有4名年幼子女，他為家庭支柱。據知，今日下午家屬會與公司會面。

屋企一家係有困難，佢係一家之主，佢4個小朋友仲細。 王先生 男死者的姐夫

今早（28日）男事主的長子、妻子及親友到殮房認屍，眾人神情哀傷。（陳諾希攝）

男死者的姐夫王先生表示，男死者育有4名子女，包括12歲長子、7歲次子及一對2歲的雙胞胎女兒，至於其妻為家庭主婦。本身為家庭支柱的男死者，於1996年加入建造業，他數個月前於肇事地盤開工，他負責地基鑽孔等工程。事發後，男事主的公司有進行跟進，將會與家屬商討賠償等事宜。

勞工處：向有關承建商發出「暫時停工通知書」

勞工處發言人表示，跑馬地建築地盤發生的工作意外，意外中1名男工在操作1部挖土機時，被1支倒塌的工字鐵擊中，送院後證實不治。勞工處指對事件十分難過，並對其家屬致以深切慰問。 處方即時派員到意外現場展開調查，並向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止在該地盤使用挖土機、其他負荷物移動機械。直至處方信納承建商，已採取措施消除有關危害，才可復工。

勞工處發言人續指，處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。