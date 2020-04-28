富商「劉公子」ifc購物被指違限聚令遭票控　指警濫權拒交罰款

網民今傍晚在中環ifc發起「中環和你Sing」，聚集人士逾百，大批軍裝警員隨即進入商場，截查多名人士及發出告票。同志富商「劉公子」劉定成當時亦身在ifc，結果一樣收到定額罰款通知，指他違反「限聚令」。劉大感無奈，指與助手及友人共4人行街吃飯，卻遇警方截查，更以違令而票控他們與另外2名互不認識的青年。他直言不會繳交罰款，「我有理由抗辯，你叫我死就去死呀？」 警方早前在facebook上呼籲，市民應繼續避免不必要的聚集，警方定必繼續嚴正執法，以協助確保疫情持續受控。

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事件一塌糊塗，令人憤恨，公理何在？ 同志富商「劉公子」劉定成

曾因拍下警察及藝人肉照惹上官非的同志富商「劉公子」劉定成與同行友人亦被發告票。劉定成事後接受傳媒訪問時表示，當時他與助手相約2名女士在ifc行街，並沒有違反「限聚令」。約6時許，他將隨身物品放在一間服飾店內，並與朋友在中庭位置欲找餐廳吃飯及購物，豈料警方突然進入商場，要求他們退至封鎖線。他們因不清楚封鎖線在哪，本想繼續找餐廳，警方又稱他們不可以離開，更要求他們出示身份證，並將他一行四人，與另外2名互不相識的青年放在一起。

由於他的身份證放在服飾店內，他形容警方「高姿態」地帶他回店舖取身份證。但登記資料後，警方即二話不說「位位2000」票控6人，他直言對事件感「搞笑」及「無奈」。劉表示﹕「以後我唔使跑步、唔使睇戲、唔使食飯、唔使行街㗎啦？樣樣都唔畀！」質疑警方濫用「限聚令」，更批評「事件一塌糊塗，令人憤恨，公理何在？」

他又表示，自己沒有犯錯，將不會繳交罰款，「打我荷包都要我肯畀你打先得，我咪上法庭抗辯，事實就係事實，咁多人睇到，有區議員做證，我怕咩啫。」、「唔會交罰款，我有理由抗辯，你叫我死就去死呀？」

同志富商「劉公子」展示告票。（孔繁栩攝）

（日後行街會唔會小心啲？）我又想問可唔可以做隱形人？有冇隱形藥水，滴落去我隱形囉，乜都睇唔到。 同志富商「劉公子」劉定成

警方今日（28日）在活動開始時，在香港警察facebook上表示，本港連續第3天錄得「零確診」，正當疫情漸趨受控，近日示威活動卻有故態復萌的跡象。警方呼籲，市民應繼續避免不必要的聚集，務求將病毒傳播的風險減至最低。警方定必繼續嚴正執法，以協助確保疫情持續受控。

而在前日（26日）太古城中心大合唱活動，甫開始不久，同樣有大批軍裝警及防暴警進入商場驅散及票控聚集人士，指他們違反「限聚令」。警方並指，任何出席公眾活動人士，如抱有共同聚集目的，均屬於公眾地方進行羣組聚集；而該公眾活動如有多於四人參與，所有參與者均屬違反第599G章。而羣組聚集者是否相距1.5米，都會違反第599G章。