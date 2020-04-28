口罩騙案警拘戶口持有人　揭出售或轉讓賬戶予騙徒轉賬逾270次

再有市民透過網上平台購買防疫口罩被騙，警方接報迅即拘捕1名銀行戶口持有人，揭發他疑出售或轉讓自己的銀行戶口供騙徒所用，牽涉逾270次銀行轉賬紀錄。

警方透露，近日接獲多人報案，指他們於2月3日至2月10日期間，透過網上社交平台購買口罩，並透過銀行轉帳共約7,240元。他們其後均未有收到相關貨品，亦未能聯絡上賣家，懷疑受騙，遂報案。



九龍城警區重案組人員接手調查案件，經深入調查後，今日（28日）早上約8時在元朗水邊圍邨拘捕一名55歲姓黃本地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產。他現正被扣留調查。



警方相信該名被捕男子曾出售或轉讓自己的銀行戶口供騙徒所用，以此收取騙款。調查顯示，當中牽涉逾270次銀行轉賬紀錄，涉款約6萬元。

行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。





根據香港法例，相關的行為亦可能構成「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）」罪，最高可被判罰款港幣五百萬及監禁十四年，或「串謀詐騙」罪，最高可被判監禁十四年。警方提醒市民切忌以身試法。



警方亦呼籲市民如欲購買口罩，應選擇信譽良好的平台。市民如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。