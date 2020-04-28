【車cam直擊】滑翔傘天降西貢馬路　飛行員險遭貨車捲入車底

今日（28日）西貢發生滑翔傘罕見意外，一名玩滑翔傘的男子突然急降大網仔路馬路中央，撞向一輛中型貨車，幸貨車及時煞停，飛行員從車隙捐出，未有造成嚴重傷亡。有資深滑翔傘教練表示，意外位置距離正確降落點沙角尾邨草地，距離至少800米，雖然滑翔傘「飛出界」意外時有發生，但如此長距離偏差則「廿幾年來未見過」。

滑翔傘飛行員險遭貨車捲入車底連環圖：

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網上流傳片段出現驚險一幕，西貢一輛中型貨車沿大網仔路往九龍方向行駛，駛至美裕街交界時，一名滑翔傘飛行員突然從天急降，從貨車右方飛入，飛行員直撞貨車右前方，其紅色滑翔傘橫亙在貨車上，幸貨車司機及時煞車，飛行員未有被捲入車底，及後自行站起。

警方表示，受傷的滑翔傘飛行員51歲姓何，他腳部受輕傷，被送往將軍澳醫院治理。57歲姓張中型貨車司機則沒有大礙，事後協助警方調查意外。

有資深滑翔傘教練表示，意外降落位置距離正確降落點沙角尾邨草地，距離至少800米，「仲要再行起碼15分鐘先出到馬路」。他指滑翔傘「飛出界」意外時有發生，「撞樹、撞屋很常見」，但如此長距離偏差則「廿幾年來未見過」。教練指，滑翔傘由馬鞍山郊野公園起飛，大概飛約5至10分鐘便會到達近沙角尾邨一草地，事主飛到西貢大網仔路應是「過咗龍」。他又指，片段所見，雖然滑翔傘情況正常，但事前飛行員可能受其他原因影響，如已經飛太低、或受風向影響，飛行員未能成功折返或降落，因此要迫降馬路。他強調，只要知道正確飛行程序，玩滑翔傘風險便不大。