Parkour玩家公屋頂樓跳欄到地下　稱：訓練克服恐懼　網民：玩命

全球流行多年的極限運動Parkour（飛躍道），利用建築設施作輔助或障礙物，迅速跑行跳躍。香港高樓大廈林立，處處皆是Parkour玩家訓練場地。有14年Parkour經驗、曾開班教學的資深玩家關永泰，昨日在社交網站上傳影片，可見他在屯門區一屋邨的大廈的天井走廊，由頂樓逐層跳欄杆至地下，過程一氣呵成。有網民形容藝高人膽大，亦有人質疑是「玩命」。 關接受訪問時強調，事前會先做足準備功夫，包括抹欄杆、檢查穩固性、確保無障礙物等，而且他熟練動作，有信心可完成，「小小心理恐懼會有，但Parkour就係要訓練自己克服恐懼」。對於不少人批評動作危險，恐會累及其他人，關指做任何事都有危險，認為香港社會文化保守，對Parkour的思想甚至落後於內地。但他強調，自己經過10多年的訓練才有信心做到，提醒其他人不要嘗試。

關永泰表示，「做到一半想停」，到10樓時在想「仲未到嘅」，更感覺到肌肉拉緊，當成功到達地下時，亦不禁鬆一口氣。 （關永泰facebook影片截圖）

Parkour，中文稱為跑酷或飛躍道，於1980年代末由法國人所創，後來在1990年代因電影《Yamakasi》（港譯：因咩差事跳跳跳）而流行國際。關永泰為香港第一批的Parkour愛好者，在2006年6月升讀中三之前的暑假開始學習，與多名同好創立香港飛躍道協會，之後興趣成為職業。他自言是全職運動員，日耗6至8小時訓練，更開班教學，希望將此項運動推廣至全港。

不過，多年來的推廣工作未獲認同，Parkour仍被香港人標籤為「危險」，令他對人生感迷茫，故2018年曾到歐洲旅行數個月，尋找人生路向，最終決定放棄投放多年時間的Parkour事業，找了份正職及讀書，而Parkour對他而言，現時只是一項減壓的活動。後來，去年5月，他上傳Parkour影片，由南山邨頂樓開始，整個人跨出圍欄外，然後逐層逐層躍下。但片段未獲好評，反而受到抨擊，再次令他感到心灰意冷。

昨日（27日）下午，他再次上傳長約2分鐘的影片，航拍機拍攝他由屯門區一棟屋邨大廈的頂層，跨出圍欄後逐層躍下，動作與南山邨影片雷同。他向下層跳的時候，有住戶在走廊經過，對有人在圍欄外經過感詫異，亦有人張望查看。關由廿多層樓高的頂層到達地下只耗時約1分半鐘，過程一氣呵成，到接近地下時，動作才有所減慢。

問及會否擔心安全性，關永泰表示，他在拍攝前已逐層樓檢查及清潔欄杆，確保沒有任何障礙物，亦有朋友協助視察整個過程，做足準備功夫。他亦會先在低層試跳作熱身運動，確保身體狀況理想。而他玩Parkour多年，對動作相當熟練，「小小心理恐懼會有，但Parkour就係訓練自己克服恐懼嘅運動。」反而旁邊的朋友比他更為緊張，「睇到出晒手汗」。今次由頂樓跳至地下，對體力亦有所要求，他笑言﹕「做到一半想停。」到10樓時便想「仲未到嘅」，更感覺到肌肉拉緊；當成功到達地下時，亦不禁鬆一口氣。但他強調，自己經過10多年的訓練才有信心做到，提醒其他人不要嘗試。

不過，其影片上傳不久，已被網民斥責行為「自私」＇「玩命」，關永泰表示，香港社會文代保守，思想甚至落後於大陸。不少人認為此運動有風險，關認為做任何事都有危險性，舉例指駕駛也有風險，惟他一直未能扭轉香港人對Parkour的想法，「推廣多年我已放棄咗，唔想再教，寧願花時間做其他事」。

關永泰facebook影片連結﹕

本港高樓大廈密集，過去網上曾流傳不少人玩Parkour片段，甚至有人闖入商業大廈的天台做極其危險的動作，驚險畫面吸引極多人觀看，惟一旦失手會造成無可挽救的後果，故惹來批評。而2018年1月，1名身穿校服的15歲印度裔少年，在油麻地文華樓19樓天台邊緣失足墮樓，撞及外牆冷氣機及冷氣糟卸去部份進墜力，仍傷重命危。該少年曾在社交網站上載玩Parkour的照片，意外後有指該少年在天井做出跳躍動作時失足。