《壹週刊》指2記者訪攝陶輝遭警無故擄走　警：涉「遊蕩」已獲釋

警方於28日晚上，在其facebook專頁上刊出一篇聲明，題為【譴責壹週刊失實聲明】，指《壹週刊》較早時稱，2名記者在清水灣採訪時，突被警方「無故擄走」，警方對此「失實言論表示遺憾」；又指該2名記者經調查後，已被釋放。

警方聲明全文如下：

對於壹週刊發出聲明指控警方在街頭「無故擄走」記者，警方嚴正澄清絕無此事，並對有關失實言論表示遺憾。今日（28日）下午接近四時，警方接獲市民999報案，指有兩名男子在清水灣碧水新村內徘徊，形跡可疑，擔心有人犯案。警方接報到場，先後截獲兩名可疑男子，發現他們並非附近居民，亦未有提供在現場出現的合理辯解，警方懷疑有人干犯「遊蕩」罪，遂將其拘捕並帶回將軍澳警署，以查證他們的身份及出現在上址的原因。經調查後，警方核實二人屬壹週刊記者，並得知他們在被截查前正在進行記者工作，警方便將其釋放。 警方是接獲市民999報案而趕往現場調查，並基於合理懷疑有人犯案而作出拘捕。經調查及澄清事件後，警方已經即時採取適當行動，釋放相關人士。傳媒具有社會責任報道真相，壹週刊卻刻意歪曲事實，抹黑警察在街頭「無故擄走」記者，警方對此感到非常不齒。警隊不會懼怕媒體的惡意攻擊，會繼續堅守崗位，依法辦事。

《壹週刊》較早時指出：

本刊兩名記者於下午4時半，在清水灣採訪並拍攝涉及助理警務處長陶輝（Rupert Dover）相關的調查新聞，當完成採訪工作離開，突然遭警方在公眾地方無理拘捕，並扣押兩名記者到將軍澳警署。記者已向在場警務人員表明身分，其中一名記者更被鎖上手扣。 《壹週刊》嚴厲譴責警察濫用公權力，恐嚇記者，以圖阻礙《壹週刊》記者調查及揭發警隊高層醜聞。 不怕權貴，敢於揭露真相，這正正是《壹週刊》編輯部的宗旨。 《壹週刊》編輯部

《香港01》曾就事件向警方查詢，警方指，於28日下午3時44分接獲報案，指將軍澳警區碧水新村發生一宗「可疑人發現」案件。 警方指，當時接獲上址居民999報案，指發現2名男子在村內形跡可疑，擔心有人犯案，要求警方協助。

警方接報到場調查，並先後截獲2名男子。由於2人並非上址居民、及未能提供在現場出現的合理辯解，警方懷疑有人可能干犯「遊蕩」罪，遂將2人拘捕並帶返警署調查，以進一步查證他們身份和在上址出現的目的。將軍澳警區人員經調查後，確定2人的記者身份，亦向相關傳媒機構確定他們當時在上址正進行記者工作，兩人已獲無條件釋放。

警方續指：

「一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利。任何人士如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴，投訴警察課會按既定程序公平公正處理。」

香港記者協會及香港攝影記者協會，於深夜亦發表聲明，促警方盡快公開交代事件：