【和你Lunch】網民置地廣場分享防疫資訊　警稱違限聚令要求離開

反修例風波即將踏入一周年，今日（29日）有網民原訂於下午1時在中環國際金融中心（IFC）中庭聚集，舉行「和你lunch」活動，惟中午12時半，活動未開始前，IFC外已有防暴警到場戒備，網民其後將集合地點改為置地廣場，並於現場進行「防疫講座」，及派發防疫物資。

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中午12時50分，置地廣場有不多於10名人士到場，他們帶備文宣、印有「光復香港 時代革命」的旗幟到場，置地廣場的保安提醒集會人士「保持安全社交距離，禁止多於4人的群組聚集」。一名男子用咪向在場人士講解防疫資訊，活動變成「防疫講座」，主要介紹口罩夾、搓手液等的使用，亦有防疫物資派發。而在場的人士不超過4人為一組，組與組之間相隔1.5米，「防疫講座」休息期間，他們高呼「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」等口號。

原本平靜的現場，隨著下午1時半有警方到場引起在場人士注意，警方開咪警告在場人士，稱根據第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》條例，在置地聚集的人士違反「限聚令」，呼籲他們立即離開置地廣場，否則向他們發出告票。中西區區議員葉錦龍到場，用大聲公向警方稱，他正在監察警方，而在場人士正在進行「健康講座」，不受「限聚令」限制，要求警方不要濫用599G條例。

擾攘約15分鐘後，參與「防疫講座」的人士散去，大批防暴警離開置地廣場，於商場外等候警車到場接載，最終沒有發出告票。