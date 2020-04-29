高加索犬被棄飛鵝山頂　愛協消防營救　一日後不治

愛護動物協會本月初發現一隻瘦骨嶙峋的高加索犬，被人遺棄飛鵝山山頂，當時狗狗十分虛弱，奄奄一息在山頂捱凍。愛協督察及消防員合力將狗狗救下山，惟經過搶救後，狗狗於翌日終告不治。

協督察發現狗狗時，狗狗非常虛弱。（愛協Facebook圖片）

愛協於Facebook專頁以「生命中最後24小時」為題發文，透露本月初有兩名女行山客，在寒冷的飛鵝山山頂發現一隻懷疑受傷的高加索犬，愛協接獲求助後，兩名督察即到場了解，發現狗狗瘦骨嶙峋，非常虛弱，處於休克狀態，臉部及後腳均有傷口，督察立即為狗狗披上毛巾保暖。

由於現場山勢陡峭，加上高加索犬體型較大，需要消防員協助運送，5名消防員到場亦十分細心，先為狗狗裹上保暖毯，以防牠的體溫下降，再合力花1小時將狗狗抬落山。



狗狗其後被送到愛協中心接受獸醫檢查，雖然情況不樂觀，獸醫仍為牠包紮傷口、吊鹽水，維持牠的身體機能，減輕其痛苦。愛協原本打算在附近張貼告示，為狗狗尋回主人，無奈狗狗翌日已經離世，由於身上沒有植入晶片，最終無從得知狗狗有沒有主人。

兩名上山營救的督察透露，當他們上到山頂找到狗狗在時，狗狗即點頭示意，「當時好凍，上前摸狗狗背脊感到瘦剩棚骨，想用毛巾包裹為牠保暖時，狗狗即嗚嗚叫痛」，督察即手搓其手腳讓狗狗獲溫暖，「當搓到大腿時，狗狗仲識反轉身，要求搓肚皮，識得同人互動」，令在場人士大為感動。狗狗最終不治，兩名督察深感惋惜，而最無奈的是由於狗狗無晶片，未能確定是走失或遭棄養，未能在其生命最後一刻協助找回主人。

愛協呼籲主人要負責任 要為寵物狗植入晶片

愛協由牙齒狀況估計該隻高加索犬的歲數較年輕，但因沒有晶片無法得知其真實年齡。「希望狗狗嘅最後24小時，可以喺溫暖舒服嘅環境中入面過，同埋令佢知道，仲係有人愛佢同埋關心佢！」

愛協帖文提醒大家做個負責任的主人，一定要為狗狗植入晶片，萬一走失亦可以透過漁護署紀錄聯絡到主人，亦可以知道狗狗病歷等，方便救援。另外如遇任何動物被困或受傷需要緊急協助，請立即致電愛協24小時熱線：2711 1000。

有關帖文引起網民熱議，一日已有逾350個留言及300次分享，不少網民留言感謝愛協和消防員﹐亦對狗狗離世表示傷痛，亦有人認為狗狗是遭主人遺棄，批評此行為極度不負責任。