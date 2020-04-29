逃犯條例│警下月部署「踏浪者2.0」　4000警重返防暴隊應對暴亂

本港去年6月爆發反修例示威，警隊部署「踏浪者」行動應付示威衝突。消息指，因應本港新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情稍為穩定，加上反修例示威將踏入一周年，6月至7月亦有多個敏感日子，為應對潛在風險，警隊將於5月中重新部署「踏浪者2.0」，重整各總區應變大隊，意味今年初「解散」的4,000防暴警將會「歸隊」，重返專門應對暴亂的防暴隊，防暴隊會恢復去年全盛時期6,000人規模，及每日12小時制的「OT更」。

消息指，警隊已部署「踏浪者2.0」，防暴大隊將重返全盛時期6,000警力。（資料圖片）

警隊今年3月起陸續撤減「踏浪者」行動人手，主要是六大總區應變大隊的「第二梯隊」（T2）及「第三梯隊」（T3）人員，約4,000名防暴警員先後調回原來工作崗位，處理日常警務工作，防暴隊每日12小時的「OT更」亦改回正常8小時的三更制。防暴隊其後只保留約2,000人的「第一梯隊」（T1），他們主要由機動部隊及速龍小隊組成。

料實行12小時制「OT更」

據了解， 由於本港新冠肺炎疫情緩和，警隊評估未來數月有機會出現大型公眾活動，包括六四集會、反修例一周年、七一遊行等，為應對一連串的集會及示威活動，警隊已部署「踏浪者2.0」，會重組六大總區應變大隊，由下月17至30日，預計4,000名警員將陸續重返防暴大隊，期間會先實行三更制，之後進一步改為每日12小時兩更制，以確保全日有一定數量的防暴警力運作。

據悉，包括軍裝警在內的「第三梯隊」將於5月31日「歸隊」，行兩更制每日當值12小時，暫定為期6周至7月11日。因應「第三梯隊」抽調部分地區警力，為應付各區突發事件，各區軍裝巡邏小隊亦會由4隊合併成2隊，每日當值12小時。而「踏浪者2.0」將會在實行6周後再作出檢討。

六大總區(東九龍、西九龍、港島、新界南、新界北及水警)應變大隊去年6月起負責應對反修例示威活動，警務處處長鄧炳強早前表示，現時常規機動部隊有7個大隊，警隊來年預計增聘2,500多人，當中計劃增聘3大隊機動部隊，每隊約170人，合共約510人，令每個陸上總區皆可以有2大隊進行常規巡邏，必要時亦可擔任防暴工作。