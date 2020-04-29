有片│警員涉虐6歲兒短片瘋傳　腳踢兼掟拖鞋：生你係搞亂社會！

網上瘋傳一段狂躁父打仔的涉嫌虐兒片段，只見1名男子斥責年幼兒子在女傭做家務期間「搗亂」，語調兇惡斥責兒子「垃圾」、「傻仔」，一度雙手緊捉兒子頭部搖晃、篤腦袋、四度除鞋猛力掟向兒子及兩度起飛腳，又把膠櫃推跌到兒子腳旁，其間男子不斷爆粗，屋內疑有另1名女童，男子曾罵：「生你兩個（兒子及女兒）係搞亂呢個社會！」、「黐孖筋嘅！」男童被打至嚎哭，經10多分鐘的責罵後，屋內開始回復平靜，父子一同執拾混亂的客廳。 片段上載到YouTube，同時連登討論區有帖文指，有警員自3年前開始虐兒，被打男童現年6歲，今年1月疑再遭家暴，目前男童父母正辦理離婚，意外發現家中閉路電視拍得「打仔」片段。有關片段其後被移除，但隨即在社交平台及WhatsApp瘋傳。 據了解，涉案者為高級警員，暫未有被捕或停職。《香港01》正就事件向警方及社署查詢。

【警員涉虐兒】男子於睡房門前突然雙手捉住兒子頭部搖晃。（網上片段）

家居閉路電視拍到 躁父做出虐兒舉動

網上流傳的片段長達15分鐘，相信是住宅單位內的閉路電視拍攝，片中1名男子不斷責罵年幼兒子，相信他育有另1名女兒，不斷喝罵：「生你兩個（兒子及女兒）係搞亂呢個社會！」、「黐孖筋嘅！」他突然伸出雙手捉住兒子頭部搖晃，兒子聲嘶力竭痛哭，但男子喝罵「垃圾」、「日日都係咁，落去真係黐孖筋，你黐孖筋，我黐得勁你！」。說到憤怒處，男子脫下一雙拖鞋，逐一猛力掟向兒子，男童被打得高聲痛哭，男子又反問：「垃圾！你係咪垃圾？」兒子邊哭邉小聲說：「唔係呀！」男子再罵：「搞到爸爸媽媽成日嗌交，死咗佢喇你！」同時疑似拍打兒子，令男童再度嚎哭。

男子打仔過程截圖：

+ 11 + 10 + 9

拉扯、起飛踢、拖鞋掟仔

男子指兒子在女傭執拾時「搞搞震」，令東西混亂，突然間一邊罵「咁鍾意搞，搞呀！搞呀！」，一邊粗爆將兒子拉扯出客廳，並兩度起腳踢及將穿好的拖鞋再除下，用力掟向兒子：「掟呀！掟呀！X你老X！」兒子站在原地哭泣，男子再說：「你黐，我黐過你呀！」又用手指篤兒子腦袋，指責兒子打女傭姐姐：「你做狗啦不如，一啲禮貌都冇！」

指罵期間，男子突然將一個膠櫃推跌，倒在兒子腳邊，嚇得男童再哭，其後說：「搗亂有幾難，我都識，有幾難？」隨即一腳踢向膠櫃，一輪喝罵後，又推倒旁邊物品，散落客廳，並罵兒子「傻仔」、「豬咁蠢」，又作勢將兒子身旁的晾衣架向兒子拉倒。持續13多分鐘的喝罵後，男子情緒稍為平服，並與兒子一同執拾推倒的物品，並間仍不斷「教仔」。

連登帖文講述虐兒事件 公布警員資料

相關片段被上載到YouTube後，連登討論區亦出現帖文，並公布1名警員的個人資料，提及指有警員自兒子3歲開始，對其身體及精神虐待，男童不時全身有瘀痕。帖文指懷疑被虐打的男童現年6歲，今年1月時再遭家暴，曾被送往瑪麗醫院驗傷，其間醫生通知社工跟進，惟有人對男孩母稱，事件會對丈夫的工作有很大影響，不建議報案。男孩母終未有報警，但憂慮兒子再被虐，故把兒子送往外家照顧，目前夫妻正辦理離婚手續。

《香港01》正就事件向警方及社署查詢。