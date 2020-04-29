涉刑事恐嚇TVB及《東方》　2男1女被捕　無綫：去年6月起屢遭抹黑

警方網絡安全及科技罪案調查科拘捕2男1女，涉嫌針對本港2間傳媒機構作出恐嚇言論，並煽惑他人傷害機構的記者及破壞攝影器材，亦有人在未經授權下取用廣告商的商業資料，並有組織地以威嚇手段向廣告商施壓，脅迫他們停止在該機構刊登廣告。據了解，被針對的傳媒機構為電視廣播有限公司（TVB）及東方報業集團。 無綫電視晚上發聲明，歡迎警方嚴正執法，又指自去年6月社會運動開始，示威者在毫無事實根據下指稱無綫新聞偏頗，煽動他人阻撓採訪工作、損毀攝影器材等，呼籲所有遭到網上威嚇、滋擾人士和商戶盡快向警方舉報。

無綫：有人網上煽動他人阻撓採訪

無綫電視晚上發出聲明，對警方拘捕3名人士表示高興，指他們涉嫌在網上滋擾和恐嚇包括無綫電視的廣告客戶，希望警方行動能持續進行，將更多不法之徒繩之於法。

無綫發言人表示，互聯網不是無法之境，歡迎警方嚴正執法，打擊針對傳媒機 構的網絡罪行，和網上煽暴的非法行為。發言人又指出：「很多人以為隱藏在互聯網後就可以肆無忌憚，但實際上，視乎政府對打擊這些網上非法行為有多大決心和所動用的資源，在現今科技下這些不法之徒是無所遁形，難逃法網的。」

發言人續指：「自去年6月社會運動開始，示威者在毫無事實根據下指稱無綫新聞偏頗，藉此抹黑無綫電視，在網上煽動他人阻撓無綫新聞採訪工作、損毀攝影器材、向通訊事務管理局（通訊局）集體投訴、恐嚇商戶停止在無綫投放廣告和滋擾無綫藝人等。」發言人強調：「事態日益嚴重，無綫電視已就此報警和多次向政府反映，長久下去網絡罪行不 單損害合法營商，更會影響香港經濟。」

無綫電視呼籲所有遭到網上威嚇、滋擾的人士和商戶絕不能退縮，必須挺身而出，盡快向警方舉報。通訊局在此期間收到超過2萬宗指稱無綫新聞偏頗的投訴，經調查後全部被裁定不成立。

無綫電視稱網上更有人煽動他人阻撓無綫新聞採訪工作、損毀攝影器材。（資料圖片）

警方在昨日及今日於全港多區展開拘捕行動，以涉嫌「串謀刑事恐嚇」拘捕21歲姓甄男大學生（音譯）、34歲姓黃男文員及37歲姓鄧市場推廣女職員，3人另外各涉及「串謀煽惑他人進行刑事毀壞」、「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」及「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」。行動中，警方檢獲共6部手提電話及6部電腦，相信與案有關，所有被捕男女現正被扣留調查。警方指行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。消息指，其中1名被捕人士在廣告公司任職，涉嫌在取得客戶資料後交予另外2人，並在網上發布。

警：互聯網非無法可依

警方譴責所有形式的恐嚇行為，包括針對傳媒機構、記者及廣告商的恐嚇言論，行為嚴重影響商業活動自由進行及妨礙新聞自由。煽動他人參與非法活動是極不負責任的行為。警方提醒市民，切勿被一些網上言論誤導而被煽惑作出違法行為，並呼籲市民以合法的方式表達意見。警方重申，互聯網的世界不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界，市民切勿以身試法。