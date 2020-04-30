64歲女子行大東山失蹤　1日後於天池附近尋回　直升機送院後不治

前日（28日）晚上7時許，當局接獲1名男子報案，指他與妻子較早時在大嶼山遠足，期間兩人失散，惟至晚上仍未發現妻子，恐她在山頭發生意外。據悉，報案人與妻子於28日上午時份，在大嶼山䃟石灣出發前往大東山，惟兩人中途失散，報案人亦未能聯絡妻子，只好返回寓所，以了解妻子是否已返家，惟希望落空，於是致電報案求助。消防、救護、警方人員接報後登山搜索，飛行服務隊亦派出直升機在上空搜救。直至昨日（29日）傍晚，消防員在大東山「天池」附近的青龍石澗，尋回失蹤女士，惟她已昏迷及多處受傷，由直升機送院後證實不治。

大東山「天池」。（資料圖片/顏銘輝攝）

警方亦呼籲市民提供失蹤女子的消息。警方指，64歲女子林慕儀，於28日上午於大東山一帶最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案。她身高約1.4米，體重約45公斤，瘦身材，圓面型，黃皮膚及蓄短灰髮。她最後露面時戴灰紅色帽，身穿藍綠色外套、黑色長褲、黑色鞋及攜有1個灰黃色背包。

直至昨日（29日）傍晚6時半左右。救援人員在大東山一帶搜索期間，據悉於「天池」附近的青龍石澗，發現1名女子倒臥昏迷，初步相信她就是失蹤女子林慕儀。飛行服務隊直升機奉召趕至，將女子吊送到港島東區醫院搶救，惟最終證實不治。

警方表示，於28日晚上7時27分，接獲67歲姓楊男子報案，指其64歲姓林妻子，懷疑在行山期間失蹤。警方、消防及飛行服務隊到場搜救，消防在4月29日晚上於大嶼山青龍石澗救起該名女子，她當時昏迷，身體多處受傷，由直升機送往東區醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，懷疑女事主失足墮下，相信事件無可疑，案件列作「送院前死亡」，死因有待驗屍後確定。