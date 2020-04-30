為享油卡折扣　男子將自己車牌套朋友車上　涉詐騙被捕

本港油價高昂，駕駛人士皆知。但有人竟為省每公升電油數元的折扣，出盡「法寶」卻墮入法網。1名男司機，近日因私家車的行車證過期，借用朋友車輛代步，卻因自己有折扣的油卡，須跟車牌號碼才能使用，竟將自己車牌套在朋友車上。今日凌晨時份，該車駛經九龍城時遇上警方的車牌識別系統，無所遁形，該名男司機涉嫌「詐騙」及「行使虛假文書」被捕。

凌晨約2時，警方在九龍城太子道東往觀塘方向，近富豪酒店對開設置車牌識別系統，期間發現1輛行駛中的私家車，其車牌號碼顯示行車證已過期，於是派警員駕車尾隨，發現私家車駛入附近1間油站入油，警員隨即上前進行截查。

警方調查期間，發現該私家車的車牌與行車證不符。據悉，司機自己本身的私家車，由於行車證過期，於是借用朋友的私家車。其本身使用的油卡，有高達每升數元的折扣，惟要使用卡上注明的車牌號碼車輛，方可使用。疑因本港油價高企，有人「心生一計」，竟將自己的車牌，套上朋友的私家車使用，卻被警方的車牌識別系統偵測出來。該名司機涉案被拘捕，帶署扣查。

警方指，東九龍總區交通部特遣隊人員，今日（30日）凌晨在太子道東一帶展開「自動車牌識別系統」偵測行動。行動中，人員發現一輛私家車行車證過期，遂尾隨該輛私家車。該輛私家車其後駛至黃大仙太子道東590號一油站入油時，人員隨即上前截查。

人員於調查期間，發現該輛私家車的車牌與行車證不符，經進一步調查後相信該名28歲姓尹男司機，套用其車牌於朋友的私家車上，藉此可於該油站內以優惠價，為朋友的私家車入油。該名28歲姓尹男子涉嫌「詐騙」及「行使虛假文書」被捕，現正被扣留調查。案件交由黃大仙總區刑事調查隊跟進。

據了解，由於當時司機仍未刷卡入油，故油站職員亦不清楚其實際折扣有幾多。而涉事車輛屬混能車，本身已相當省油。如今卻墮入法網，因小失大。