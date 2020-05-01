五一勞動節｜WhatsApp群傳有人港鐵站放炸彈　警中環站截查途人

5月1日勞動節假期，網民發起「天馬行動」揚言下午2時起在香港5區快閃突襲，甚至騷擾不同政見商店，多個WhatsApp群組近日更瘋傳，有人揚言今日中午會在多個港鐵站放炸彈。據了解，警方今日會部署超過5,000警力應對各區情況，而針對高危地區包括港鐵站、部分商場等，會派出鐵路應變部隊、反恐特勤隊等高調巡邏，嚴陣以待。上午10時許，已見軍裝警員在中環站巡邏，截查途人。

5月1日勞動節假期，網民發起「天馬行動」揚言下午2時起在香港5區包括大埔、觀塘、西營盤、銅鑼灣及旺角區快閃突襲，甚至到各大商場騷擾不同政見商店，更有人聲言到港鐵站放炸彈。據了解，警方會派出超過5,000警力應對各區情況，其中多個警區已部署人員應對，而六大區的防暴隊已候命，若有暴亂場面可隨時出動支援附近警區。而針對高危地區包括港鐵站、部分商場等，警方亦會派鐵路應變部隊、反恐特勤隊等在附近高調巡邏，防止有人聚集滋事。

今早《香港01》記者到過多個地點巡視，發現巿面平靜。部分被提及的地點有警員巡邏。上午10時許，已見軍裝警員在中環站截查途人。中午防暴警員在銅鑼灣崇光百貨一帶巡邏。面對各區可能出現的衝突，今早在WhatsApp群組傳出有人會到港鐵站、沙田新城市廣場、元朗大馬路和屯門大會堂放炸彈，呼籲減少外出。

警方在facebook專頁指近日發現有人士趁「五一黃金週」號召網民滋擾某些店舖，並煽動他們近距離拍攝店舖內顧客的容貌，或作「起底」之用。警方強調，任何人在公眾地方遊蕩，並意圖犯罪或令他人擔心自身安全，即屬違法。一經定罪，最高可判處罰款10,000元及監禁2年。

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