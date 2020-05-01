五一勞動節｜警佈防應對快閃勇武　「天馬行動」任務﹕進攻黃店

反對《逃犯條例》修訂草案風波隨著疫情爆發而緩和，大規模衝突不再，惟臨近五一黃金週，網上有人發起「香城Online—天馬行動5.1」活動，號召網民今日（5月1日）於銅鑼灣、西營盤、大埔、旺角及觀塘進行「快閃」行動。警方指有人號召網民滋擾某些店舖，亦有通訊群組瘋傳有人會放炸彈，據悉警方經風險評估後，派出逾5,000警力在各區應對突發情況，中午起各區亦有大批警員戒備及巡邏。不過，活動主辦群組在下午1時公布活動詳情，指從來沒說過是勇武行動，今日行動唯一內容是「進攻黃店」。下午時份，各區氣氛平靜，未見衝突，「黃店」食肆則大排長龍。

下午2時許，旺角有大批防暴警巡邏及截查途人。（余俊亮攝）

4月底，網上群組「香城Online」發起五一黃金週一連四日的「撐黃店」活動，呼籲網民光顧黃色經濟圈。與此同時，群組亦發起另一個名為「天馬行動5.1」的活動，指行動細節會於5月1日下午1時公布，並號召網民當日下午2時前，到銅鑼灣、西營盤、大埔、旺角及觀塘作準備。「天馬行動」的宣傳海報以手持弓箭的黑色人影作背景，又標籤「快閃」字眼，令人質疑是否勇武派示威者將會有所行動。

據悉警動員5,000人應對突發情況

據了解，警方經風險評估後，派出超過5,000警力應對各區情況，多個警區已部署人員應對，六大區的防暴隊已候命。警方亦會派鐵路應變部隊、反恐特勤隊等，在高危地區包括港鐵站、部分商場等高調巡邏，防止有人聚集滋事。

警方更在facebook專頁指近日發現有人士趁「五一黃金週」號召網民滋擾某些店舖，並煽動他們近距離拍攝店舖內顧客的容貌，或作「起底」之用。另外，亦有多個WhatsApp群組瘋傳，有人會到港鐵站、沙田新城市廣場、元朗大馬路和屯門大會堂放炸彈。

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主辦群組﹕任何暴力襲擊與活動無關

今日（5月1日）中午時份，「天馬行動」的行動地點皆見配備裝備的軍網警員及防暴警員駐守及巡邏，但未見有任何示威者聚集或衝突場面。至1時，「香城Online」正式公布行動細節，指「天馬行動」是推廣五一黃金週的和平消費活動，今日活動唯一內容是光顧「黃店」，並不是勇武行動，又指沒料到持相反政見人士誤解及散播假消息。主辦群組更指，如果發生任何恐怖主義或暴力襲擊行動，絕對與今次的和平活動無關。

結果，下午2時，正式踏入活動開始時間，各區仍然平靜，「黃店」食肆外大排長龍。至近4時，旺角朗豪坊外有工會就五一擺街站，曾有兩批持不同政見的市民高呼口號，並互相指罵。近半百名防暴警到場驅散，並一度進入商場內，其後登上警車離開。