五一勞動節｜網民「進攻黃店」排隊光顧　桔梗老闆：團結好緊要

一連4天長假期踏入第2天，繼網民發起「屬於香港人的黃金周」支持黃店，再有群組號召於今日（5月1日）勞動節在多區舉行「香城Online—天馬行動5.1」，形容是要「進攻黃店」，不少市民以行動響應，令多間黃店食肆大排長龍。有食客稱疫情下已很久沒有外出，今天特意響應行動。 有黃店老闆指今日生意比平日暢旺，認為在疫情打擊下，活動可以幫補小店減輕壓力，「見到有自己人嘅舖頭因疫情受影響，願意返出嚟（光顧），係值得開心嘅事，團結好緊要」。

位於旺角的黃店桔梗，老闆Ivan表示今日生意較昨日再增加一至兩成。（余睿菁攝）

「桔梗」老闆：團結好緊要

位於旺角的黃店「桔梗」，今午店外排着長長人龍，老闆Ivan表示，由昨日開始人流已較平日暢旺，至今日生意再增加一至兩成，並得悉有其他黃店的生意今日亦有好轉，甚至有店舖於下午6時前已把存貨售罄。Ivan認為一連數天支持黃店的活動，於疫情打擊下可以幫補小店減輕壓力，認為屬好事，但指不論任何事情都會有支持及反對的聲音，「我哋盡力做我哋自己嘅嘢」。

受疫情及政府政策影響，加上近期亦有警方等部門會例行到店舖抽查量度桌子距離， Ivan指4月份生意下跌近二至三成，對於今次活動反應好，感覺積極正面，「可能有啲人暫時知道未有方法幫手，見到有自己人嘅舖頭受疫情受影響，願意返出嚟（光顧），係值得開心嘅事，團結好緊要」。他希望生意可以繼續維持增長。

大埔區有黃店排出現人龍。（蔡正邦攝）

食客：已很久沒有外出

另外，大埔區的黃店的人流亦駱驛不絕，餐廳「賞茶」今日下午有約10名市民在門外等候，呂小姐指因應疫情已很久沒有外出，今天是特意響應行動光顧黃店。她指數月以來均有使用黃店地圖應用程式去選擇食肆，今晚亦打算去另一間黃店光顧。區內黃店「八鯨」亦有許多顧客，葉先生指今午起床後就前來光顧，雖然今天未必會再光顧其他黃店，但之後數天會繼續光顧，又指身邊有很多朋友亦有參與「進攻黃店」的行動。

餐廳：如常有警巡查

茶餐廳「鼎天茶室」負責人Ben表示，今日生意是疫症爆發以來最好的一天，客人最多的時候，輪候人龍排到到數個舖位外，而店內顧客用膳後亦很快「交枱」離開。他指今天如常有警察到來巡查，但態度尚算客氣，只檢查牌照及身份證後便離開。另一店舖「多多車仔麵」店主陳小姐指今天生意很好，最初安排稍有混亂，其間有軍裝警員指收到投訴到店舖查看，但見到店內枱與枱之間相隔甚遠，只查了店主身份證就離去。