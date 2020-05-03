警長沙灣反非法賽車　逾30架車被截獲　3司機被捕

警方展開反非法賽車行動。今日（5月3日）凌晨時份，西九龍總區交通特遣隊及新界南總區交通特遣隊，分別於長沙灣大埔道、郝德傑道、青山道及大南西街等多處設置路障，先後截獲多架車輛及拘捕3名司機。

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其中在青山道及大南西街對開，西九龍總區交通特遣隊，截獲最少23架車，當中1輛白色本田私家車，其車尾沒有車牌；車頭則用特別儀器，將車牌調較向下，相信防止被影到車牌號碼。

而在大埔道383號翠雅山對開，亦有9架車被警方截獲。其中往九龍方向，先後有2輛平治及1輛福士私家車高速狂飆；往新界方向則有6輛電單車被截停，其中1架獲准放行。行動中最少3名司機被捕，警方拖走多架車，部分沒有行車證或涉嫌非法改裝，其中1輛電單車，同樣用特別儀器將車牌調低。

警方表示，新界南總區交通執行及管制組特遣隊，凌晨時份於沙田區展開代號「飛盾」反非法賽車行動，期間發現涉案1輛平治及1輛福士，在大埔公路追逐狂飆，警方追截至大埔道近郝德傑道時將2車截停。2名分別34歲及39歲本地男司機，涉嫌「非法賽車」、「危險駕駛」、「駕駛未獲發牌照車輛」及「駕駛時沒有有效第三者保險被捕」。

另外，警方亦於上址截停1輛高速行駛的電單車，32歲男司機涉嫌「駕駛未獲發牌照車輛」及「駕駛時沒有有效第三者保險」被捕。3名被捕人已獲准保釋候查，須於6月上旬向警方報到。行動中，3輛私家車及5輛電單車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，警方拖走扣查作進一步檢驗。

青山道及大南西街其中1架被截獲的本田私家車，車頭裝設特別儀器將車牌調低。（陳永武攝）

埔道其中1架被截獲的電單車，亦裝有特別儀器將車牌調低。（陳永武攝）