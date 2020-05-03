【多圖】怪煙籠罩西九ICC惹火警驚魂　實情與天氣有關？

樓高118層的環球貿易廣場（ICC）為全港最高的大廈，是西九龍地標。今（3日）清晨6時許高聳入雲的ICC被一團怪煙籠罩，霎眼間以為是火警，卻未見火警報告。查看天文台實時天氣照片，原來怪煙實為一團霧，由5時天未光一直圍繞至7時許才撥開雲霧見清天。

今（3日）清晨6時許高聳入雲的ICC被一團怪煙籠罩。（陳永武攝）

清晨西九環球貿易廣場（ICC）被一團怪煙籠罩，《香港01》記者查詢ICC前台獲告知無收到火警報告。翻查天文台實時天氣照片，從望向西南面的照相機可見，籠罩ICC的怪煙實為一團霧，由5時天未光一直圍繞至7時許才撥開雲霧見清天。

同類事件在2011年亦有發生，更有市民報警求助，時間亦是清晨6時許。當時報案人稱ICC高層有濃煙冒出，懷疑發生火警，警方與消防到場調查證實大廈並無火警發生，實為雲霧罩高樓。

↓天文台實時天氣照片↓

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天文台在ICC新增2部網絡照相機拍攝維港高清圖片，由2018年12月起開放予公眾瀏覽實時天氣照片，兩部照相機俯瞰維多利亞港、港島及尖沙咀部份地區。照相機一部望向東南面，而另一部望向西南面，覆蓋香港文化中心、會展、國際金融中心（IFC）等多座著名建築物。