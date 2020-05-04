航拍機闖沙田馬場低飛　馬會：研究申請將馬場列為禁飛區

昨日有航拍機闖入沙田馬場，從馬會網站中的巡邏影片可見到，第7場四班草地1600米賽事開閘後，有航拍機在沙田馬場半空飛行，更一度闖入賽道，在馬匹前方逗留十多秒，待牠們跑近時才離開，馬會保安發現後立即報警處理。警方事後於馬場一河之隔的安景街找到航拍者，他對事件直認不諱。 有資深騎師稱，航拍機於賽事時出現，是件相當危險的事，馬匹很容易因外來物而受驚，令牠出現狂奔，導致騎師或因無法控制馬匹而受傷，甚至墮馬。馬會回應指，將嚴肅處理此事，為防止將來再發生類似事件，將探討可用的法律方案，包括研究申請將馬場列為飛行限制區的可能性。

一隻航拍機闖入賽道半空，一度低飛。（馬會賽事片段截圖）

昨日沙田馬場進行賽事期間，突然有部航拍機在馬場半空飛行，馬會保安發現後隨即報警處理，警方其後在沙田安景街近城門河一帶發現放航拍機的54歲姓鄭男子。由於事件對賽事沒有影響，警方將案件紀錄在案後，列作雜項處理。

將研究申請將馬場列為飛行限制區的可能性

香港賽馬會回應指，昨日有關航拍機首先被馬會負責保安及賽事運作的同事在例行監察時發現，隨即報警，而警方其後已找到航拍者，雖然事件對昨日的賽事並無造成任何影響，但將嚴肅處理此事。馬會又稱，一向以賽事安全為首要考慮，並早已設立及實施一系列既定措施，以確保馬匹、騎師及其他人員的安全。為防止將來再發生類似事件，將探討可用的法律方案，包括研究申請將馬場列為飛行限制區的可能性。

騎師：馬匹很容易受驚

事實上，航拍機於競賽期間突然出現在馬匹前方，是件非常危險的事情。有逾30年騎馬經驗的資深騎術教練歐陽紹文稱，若競賽期間突有外來物出現，容易令馬匹受驚，他分享自己曾在競賽期間，賽道突然有一隻貓跑過，當時馬匹受驚出現疾步及跳起，因此對於航拍機在馬匹競賽期間出現，歐陽紹文認為有一定程度的危險性，馬匹受驚時難以估計會出現什麼情況，一般情況會狂奔，或令騎師因無法控制馬匹而受傷。

近年駕駛航拍機於本港越來越普遍，亦有多宗意外發現。2016年有3名男子在Formula E賽事期間進行航拍，事後各被控一項導致對人或財產造成危害罪，最終各人被罰2,000元。2017年Formula E賽事再有一名姓莫男子在賽車活動場地上空航拍，男子涉違反香港法例第448C章《1995年飛航（香港）令》被捕。

本港亦曾發生航拍機墮機令途人受傷事件。2018年一名建築工人在調景嶺操作航拍機時遇上強風，航拍機被吹至墮地，一名女途人被擊中，右肩受輕傷，法庭最後判建築工人罰款3,000元。

根據相關法例，無人機屬航空器的一種，在飛行安全方面受民航條例規管。根據《1995年飛航（香港）令》，如因魯莽或疏忽操作無人機系統而危害他人或財產安全，可被檢控。一經定罪，最高可被判監禁兩年。