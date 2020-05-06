五一│12歲男童坐電單車叫口號爆粗鬧林鄭　反修例運動第3次被捕

上周五（1日）五一勞動節，網上有人發起「天馬行動」，呼籲巿民到全港多區進行快閃活動，當日未見衝突場面。但旺角朗豪坊對開，1名男童坐在電單車後座，手持大聲公高呼反修例口號，並以粗口辱鬧特首林鄭月娥，而駕車者則手持大持大疊500元現金。警方調查後，前日（4日）以公眾地方行為不檢罪，拘捕該名就讀小學六年級的12歲男童，他早前亦曾於反修例示威活動中兩度被捕。警方今日再拘涉案28歲電單車鐵騎士。

上周五1名男子駕駛電單車載着1名男童，駛經旺角砵蘭街朗豪坊外叫口號。（網上片段截圖）

被捕12歲男童已獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到。消息指，男童與家人同住觀塘，在區內一間小學讀六年級，他曾涉及其他案件被捕，包括2018年1宗爆竊案，男童被指夥同數名少年到1名同學家中爆竊，其後被警方拘捕，需接受警司警誡，他亦因家庭管教問題有社工跟進其個案。至反修例活動爆發，今年1月中旺角有人以垃圾桶及鐵馬堵路，防暴警員於現場截獲2人，包括該名男童，他涉嫌在公眾地方行為不檢被捕；至今年3月31日，831事件七個月示威活動中，一輛的士於彌敦道行駛時不斷響號及播音樂，車上乘客又將旗幟伸出窗外揮舞，的士被警員截停，男童當時身在車內，他與另外3人涉嫌在公眾地方行為不檢被捕。

據悉，男童目前正接受監管令，原定2月28日上庭再審視，惟因疫情而延期。而五一當日接載男童的男電單車鐵騎士，同樣涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，正被扣留調查，他懷疑為於3月31日同被捕的男的士司機，

上周五（1日）勞動節，網上有人發起「天馬行動」，號召市民於銅鑼灣、西營盤、大埔、旺角及觀塘進行「快閃勇武行動」，其後又公布行動為「進攻黃店」，光顧黃色經濟圈。當日警方出動逾5000警力在各區戒備，指有人號召滋擾商舖及瘋傳放炸彈，最終各區均未見有人聚集及衝突場面。

當日下午，1名男子駕駛電單車載着1名男童，途經旺角砵蘭街及亞皆老街交界時叫囂，男童持大聲公高呼反修例口號，多次以粗口怒罵林鄭月娥，並詛咒警察，電單車等待紅燈期間，鐵騎士一度從衣袋中拿出一疊500元「大牛」展示。由於有警員對該名男童有深刻印象，警方迅即掌握資料，前日以涉嫌公眾地方行為不檢，在秀茂坪拘捕男童，並通知社工跟進。及至今日，警方在旺角拘捕電單車鐵騎士。