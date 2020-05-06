天水圍「和你sing」4男女遭票控　中年婦被指影大頭遭淋液體

網民連日發起「和你sing」活動，今晚（6日）7時，再號召於天水圍+WOO嘉湖（前稱嘉湖銀座）商場1期中庭，進行「圍城和你sing」，在「限聚令」下，呼籲出席者保持1.5米社交距離，並帶身份證及文宣，於晚上近7時，陸續有參與人士於商場中庭及圍欄位置等候，及播起歌曲《願榮光歸香港》及高叫口號。而於傍晚近6時起，大批防暴警員於商場外一帶巡邏戒備。 晚上約7時半，多名軍裝警員進入商場，以揚聲器警告在場聚集人士違反限聚令，要求他們於20分鐘內和平散去，否則或會進行票控。警員其後多次入商場拉起封鎖線，4名男女被票控違反限聚令。區議員林進指目睹有街坊被1名警員腳踢，被安排到警署錄取口供。

【23:05】被淋液體的中年婦人由警員護送上警車離開，沿途用白布遮蓋頭部。

【22:30】多名警員到場，進入酒店後拉起封鎖線並陪同該名婦人離開。防暴警員亦於酒店外戒備，其間以揚聲器向在場人士警告指聚集人士違反限聚令，要求他們散去，現場有零星市民向警員指罵。

【22:15】1名身穿白衣的中年婦人與在場人士爭執，有在場人士指該名婦人「影大頭」，其後婦人一度被拉扯袋及向她的頭部淋液體，婦人其後叫救命及走入嘉湖海逸酒店。婦人進入酒店後坐於門後低頭遮面，大批記者在場拍攝追訪惟婦人未有回應。

【22:00】區議員林進於商場外，向1名便衣助理指揮官表示，指於商場內目擊1名警員向1名街坊推撞並「伸腳」，要求警員調查，該名助理指揮官表示會安排車輛接載林進到天水圍警署錄取口供。

白衣婦人被指在場「影大頭」，其後頭部被人淋水。（林振華攝）

【21:55】4名年輕男女被票控違反限聚令，其中1名姓周青年表示，自己當時剛與2名友人到快餐店用完膳，其後見到有大批警員衝入商場，「又封住呢個入口又封住果個入口，想走都唔知點走，咪留番喺度」。周指其後警員稱包括他們在內的4人違反限聚令，即使拿出餐廳收據解釋，警員亦未有理會，「根本係亂咁捉人，我哋行行吓街都畀人捉」，又稱被警員用粗口辱罵。

另1名同時被票控的姓曾青年指自己是第2次被票控違限聚令，他表示不會繳交罰款。曾指自己與另外3名被票控人士並不相識，又稱警員當時搜查其袋子發現防毒面罩，他回應指是防疫物資。

【21:30】防暴警員突然分別於中庭電梯及後樓梯，登上2樓位置包圍4名年輕男女截查，該個位置附近牆壁被人貼上文宣及告示貼等。

【20:25】防暴警員再次進入商場拉起封鎖線，有警員手持胡椒球槍。

【20:15】警員再度退離商場，其後再有示威人士於商場內播歌及叫口號。商場內一度響起消防鐘，有消防員到場調查。

【20:00】軍裝警聯同大批防暴警再次入商場，舉起黃旗警告，並於中庭及上層圍欄位置拉起封鎖線，要求在場人士離開。商場內部分店舖已關門。

軍裝警聯同大批防暴警再次入商場，舉起黃旗警告，並於中庭及上層圍欄位置拉起封鎖線。（林振華攝）

警員於商場1樓截查4名男女。（林振華攝）

晚上約7時半，多名軍裝警員進入商場，部分人手持警棍及圓盾。（林振華攝）

晚上約7時，約30名參與人士於商場中庭及圍欄位置聚集。（林振華攝）

防暴警員於商場外戒備。（林振華攝）

昨晚網上號召於屯門市廣場舉行「和你sing」，晚上7時許，逾百市民現身「和你sing」，警方稱接獲多宗市民致電求助，遂派員到場驅散及截停搜查，並使用商場廣播系統警告市民，指違「限聚令」，防暴警員三度進入商場作驅散，行動中向1男5女發出告票。

另外於上周四（4月30日）831事件八個月，亦有網民曾號召到「+WOO嘉湖」商場舉行「和你唱」，有參與人士於地下及1樓欄杆位置聚集，有人帶同旗幟高舉，不時高叫口號，多名警員一度入商場警告有關人士違反限聚令，其後又於商場外舉藍旗驅散在場人士，6名介乎14至17歲的男女被票控。