士沙私吞毒品│搜獲至上庭　毒品證物流程　資深警官推測偷竊手法

西九總區反黑組上周二（4月28日）破獲1.58億元冰毒案，今（7日）卻爆出有份調查案件的許姓西九反黑組警署警長（俗稱「士沙」）渉嫌販毒被捕。有資深刑事調查警官從處理毒品案件證物的流程分析，懷疑有人是利用現場指揮身份，在罪案現場已經扣起部分搜獲的毒品，因為有關毒品證物一旦運送回警署後，要經過多重程序及其他人員接手處理，要偷取證物難度高。

資深警員從處理毒品案件證物的流程分析，相信士沙利用指揮人員身份，在罪案現場已經扣起該2公斤毒品。圖為西九總區反黑組破獲億元冰毒案的證物。（資料圖片）

該名資深警官解釋，一般毒品案證物處理流程，是首先到場處理案件的警員，如果現場有被捕人士，需要在被捕者見證下點算毒品證物，在未回到警署前負責看管有關證物，回到警署後再將證物交予值日官點算記錄。按程序，在罪案現場至返回警署門檻，有闗毒品證物應只由一個人負責。

當回到警署後，需即時將證物在被捕人見證下交予值日官點算及記錄，值日官隨即將毒品交到證物房或夾萬儲存。資深警官認為有關流程嚴密，一旦毒品證物到達警署後難以偷取。故此懷疑該名監守自盜私吞冰毒的士沙，早在罪案現場已經扣起部分證物：「士沙是小隊現場指揮者，夠資歷使走其他人，話要你出去先啦，我點數啦，然後在搜獲的毒品中扣起部分自己拎咗，報數時就無計入去。在確定證物數量前趁機攞走毒品。」

資深警員分析警方處理證物流程嚴密，一旦毒品證物到達警署，難以偷取，相信涉案士沙早於罪案現場下手。（鄧詠中攝）

警官又指，一般毒品交到證物房或夾萬儲存後，翌日就會運到政府化驗所化驗，然後再運回證物房，他形容整個過程好嚴密，不可能被偷去。他指毒品證物不會帶到法庭，只會呈交政府化驗所毒品檢驗證明，在結案後由負責證物的總督察銷毀。

事發於今日（7日）凌晨，1名參與破獲億元毒品案的西九反黑組警署警長涉嫌監守自盜，疑私吞約2公斤冰毒轉售圖利。旺角警區特遣隊人員早前接獲線報，指有人租用尖沙咀帝苑酒店房間進行販毒活動，凌晨零時許持法庭搜查令掩至酒店，搜查中層2個目標房號，先後拘捕分別43歲及29歲的一男一女，2人均有藏毒案底，其中女子曾涉一宗「襲擊致造成身體傷害」案件，其後棄保潛逃。警員在酒店房間內搜出200克冰毒、可卡因及俗稱「五仔」的硝甲西泮等毒品。警方調查期間，一名男子突然持房卡開門入房，隨即被警員制服，並在其袋中搜出2.1公斤冰毒，探員其後揭發他是現役西九反黑組警署警長。