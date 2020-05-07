士沙私吞毒品│警隊屢涉違法　民權觀察批以權謀私　促加強監管

西九龍總區反黑組1名警署警長涉販毒被捕，疑私吞毒品證物以轉售圖利，民權觀察指出，近日警隊接連捲入多宗違法事件，警隊由高層至前線均涉以公權力謀取私利，令人擔心警隊內部監管及培訓不足，部分警員欠缺守法守紀意識及觀念，促加強監管及培訓。 立法會議員石禮謙認為事件「唔應該發生」，認為現行監警會可作監管，期望多事之秋過後，管理層有更多時間管理下級，改善違紀情況。

西九反黑組警署警長涉嫌販毒，在尖沙咀帝苑酒店被捕，身上被搜出2公斤冰毒。（鄧詠中攝）

民權觀察成員王浩賢表示，近日揭發警長自導自演汽油彈襲擊葵涌警署，是全世界執法部門及本港市民均不能接受，此外，警務處助理處長陶輝涉嫌非法租用、改建牌照屋；警察機動部隊校長莊定賢涉以警察雪榚筒佔官位作車位；新界北總區警司韋華高涉僭建，加上是次懷疑有警署警長私吞毒品，由警隊高級至前線警員，均涉謀以公權力謀取自利，令人擔心是否警隊欠缺內部監管及培訓，令警員守法守紀意識及觀念不足。

王浩賢認為，是次警署警長私吞毒品事件，警方能迅速作拘捕，期望更可果斷、迅速搜集足夠的證據作出檢控。警方應就警員的誠信加強培訓，加強其不能以權謀私的意識，內部的監察亦要更加嚴謹。

王浩賢期望，監警會根據監警會條例第8（1）C條，就近日接連涉濫權謀私的情況，向警隊提出關注，並就警隊培訓及監察，提出改善建議。

王浩賢又指，監警會對警隊的監察角色有限，現時僅可覆檢投訴警察課調查結果，市民期望監警會在警員培訓以至警務程序有更大的監察角色，給予警方更多建議，而警方會落實建議。

立法會保安事務委員會委員、經民聯石禮謙，曾任監警會副主席，他認為，警署警長涉監守自盜一事「唔應該發生」，指香港警察整體是一個良好團隊，但任何一個機構均會有不良份子。近日屢有警員涉違法事件，非法聚賭、毆傷同袍及私吞毒品，石禮謙說，就警察內有不良份子，最重要的是有監管機制，目前本港已設有監警會作監察，警員必須遵守《警察通例》；其次是加強訓練及教育，加強遵守紀律意識。

石禮謙又指，一年間本港正值多事之秋，警隊管理層待忙碌過後，應投放更多時間管理下級，改善違紀情況。