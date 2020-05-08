掃蕩通州街露宿者　9警涉妨礙司法公正及公職人員行為失當被捕

深水埗警區特職隊人員今年2月24日在通州街公園進行反罪惡行動期間，被指打爛露宿者家當，警方其後拘捕1名男警涉嫌「刑事毀壞」。經多月調查後，今午再有2男1女警員被捕。 警方亦發現該隊特職隊在2月4日曾到通州街公園進行反罪惡行動，事後有人向警方投訴，指當日有警員處理毒品證物時手法不恰當，警方調查後拘捕5男1女警員。參與該2項行動中共9名警員被捕，各人分別涉嫌「妨礙司法公正」及「公職人員行為失當」被捕，現已被停職及將會被停職。 上月19日起至今，共有至少16名警務人員被拘捕，涉及的罪行包括襲擊同袍、私吞冰毒、對所看管兒童或少年人虐待或忽略、非法聚賭、妨礙司法公正等。

今年2月24日，深水埗警區特職隊人員在通州街公園進行反罪惡行動時，有人報警稱有警員涉打爛露宿者家當，當時警方列作「求警調查」，其後在3月5日拘捕1名男警員，他涉嫌「刑事毀壞」。警方經深入調查後，再有2名男警及1名女警因當日行動被捕，他們涉嫌「公職人員行為失當」。當中1男1女人員有份參與2月4日在同一點的反罪惡行動，並涉嫌「妨礙司法公正」及另1項「公職人員行為失當」。

另外，在2月4日在通州街公園進行反罪惡行動中，5名男警及1名女警涉嫌「妨礙司法公正」及「公職人員行為失當」被捕。當中1名男警已於3月5日涉嫌「刑事毀壞」被捕。據了解，2月4日的行動同樣由深水埗警區特職隊人員進行，警方事後接獲投訴，有人稱被警員指在其身上檢獲毒品，但事實上毒品是在地上發現的。

以上案件均交由商業罪案調查科人員跟進，該9名被捕的警員已經或將會被停職。警方重申，絕不容許警務人員有任何違法違紀行為，會公平公正、嚴肅依法跟進案件。